Schwarzwald-Baar vor 3 Stunden

Warum wird das alte Kripo-Gebäude jetzt plötzlich abgerissen? Das haben die Eigentümer vor

In Villingen tut sich was am früheren Standort der Kriminalpolizei: Dort will eine Immobilienfirma nun für klare Verhältnisse sorgen. Was sie bereits zur künftigen Nutzung des Geländes sagen kann und was nicht.