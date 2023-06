Sie ist fast wie Amazon, nur nicht online, sondern zum Hingehen, Anschauen, Anfassen, Hören, Riechen und Schmecken: die Südwest Messe. Rund 500 Aussteller präsentieren sich bis zum 11. Juni auf dem Schwenninger Messegelände.

Das zieht alljährlich tausende Besucher an. Doch was kaufen die Leute dann auf der Messe ein? Der SÜDKURIER durfte am Montag, 5. Juni, in die Einkaufstaschen einiger Besucher blicken.

Haselnussmühle und Dosenöffner

Helmut und Franziska Götz sind seit 60 Jahren verheiratet. Für das Ehepaar aus Villingen ist der Besuch der Südwest-Messe ein schönes Highlight – besonders weil sie die Messe vergangenes Jahr verpasst hätten. | Bild: Pascal Guegan

Helmut und Franziska Götz genießen den Messerundgang bei sonnigem Wetter. Vergangenes Jahr konnten sie nicht zur Südwest-Messe. Somit ist der diesjährige Besuch für das seit 60 Jahren verheiratetet Paar aus Villingen – das übrigens auch seit 60 Jahren SÜDKURIER-Abonnent ist – ein echtes Highlight.

Und ja, sie haben auch etwas erstanden. Ihre Messe-Käufe: Eine Haselnussmühle und ein Dosenöffner. „Pflaster haben wir auch gewonnen“, freut sich Franziska Götz.

In der Einkaufstüte von Helmut und Franziska Götz befinden sich eine Haselnussmühle und ein Dosenöffner sowie gewonnene Heftpflaster. | Bild: Pascal Guegan

Nach der Einkaufstour sei jetzt aber Zeit für etwas anderes – die Messe bietet ja noch mehr. „Jetzt gehen wir ins Festzelt, noch was essen“, sagt Helmut Götz.

Heizungsreinigerbürste und Topfgriff

Auch Joachim und Anette Kaspar sind auf der Südwest-Messe fündig geworden. Sie besuchen seit fünf Jahren das erste Mal wieder gemeinsam die Messe, wie sie berichten.

Joachim und Anette Kaspar wollten eigentlich zur Weinprobe. Doch bevor es dort hin geht, hat das Ehepaar einige Haushaltsgegenstände erworben. | Bild: Pascal Guegan

Gekauft haben die Trossinger vor allem praktische Sachen für den Haushalt. In ihrer Einkaufstasche befinden sich eine Heizungsreinigerbürste, ein Reinigungsmittel und ein Topfgriff.

Joachim und Anette Kaspar haben praktische Haushaltsgegenstände auf der Messe erworben, wie hier eine gebogene, flauschige Reinigungsbürste für Heizkörper. Später wollen sie aber noch zur Weinprobe. | Bild: Pascal Guegan

„Eigentlich sind wir für was ganz anderes hier“, berichtet Joachim Kaspar. Haushaltsgegestände zu kaufen – das war ursprünglich gar nicht ihr Plan.

„Wir wollten zur Weinprobe. Unser Weinlieferant hat hier einen Stand“, erzählt seine Frau Anette. „Da gehen wir aber später noch hin, bevor wir nach Hause gehen.“

Klobürste und ein paar Gewürze

Peter und Konstanze Neher haben nach nach speziellen Batterien für eine Rauchmelder gesucht. Fündig geworden sind sie aber nicht.

Peter und Konstanze Neher sind etwas enttäuscht von der diesjährigen Messe. Es ist schon ein paar Jahre her, dass sie die Veranstaltung besuchten. Es gebe inzwischen weniger Stände als früher und vertraute Anbieter fehlten. Dennoch geht das Ehepaar nicht leer aus. | Bild: Pascal Guegan

Das Ehepaar aus Rottweil ist etwas ernüchtert vom diesjährigen Messeangebot. „Es sind weniger Stände als früher. Das ist sehr enttäuschend“, sagt Konstanze Neher. Ihr Mann meint: „Aussteller, die vor fünf oder sechs Jahren da waren, fehlen.“

Ein Blick in die Einkaufstasche von Peter und Konstanze Neher: eine Klobürste und Gewürze befinden sich darin. Ursprünglich suchten sie Batterien für ihren Rauchmelder, aber die waren nicht zu finden. | Bild: Pascal Guegan

Trotzdem sind Peter und Konstanze Neher auch nicht ganz leer ausgegangen. Zwar haben sie ihr ursprüngliches Kaufziel nicht finden können. Aber dafür habe es eine Klobürste und ein paar Gewürze in die Einkaufstasche geschafft, berichtet das Ehepaar. „Später vielleicht noch einen Gemüsehobel“, sagt Peter Neher.

Käse, Speck und Putzmittel

Auch Christian Camen und Beate Alffermann aus Schramberg befinden sich um 11.30 Uhr bereits wieder auf dem Heimweg. Was steckt in ihren Einkaufstüten?

Beate Alffermann und Christian Camen sind regelmäßige Besucher der Südwest-Messe. Auch dieses Jahr sind sie wieder fündig geworden. | Bild: Pascal Guegan

„Käse und Speck“, sagt Christian Camen. Außerdem hätten sie noch Putzmittel und Backwaren ergattert. „Und einen Mörser“, ergänzt Beate Alffermann.

Beate Alffermann und Christian Camen haben vor allem Lebensmittel eingekauft. In der Tüte sind verpackter Käse und Speck zu sehen, den die Beiden auf der Messe erworben haben. | Bild: Pascal Guegan

Essen, Gewürze und Kleber

Jörg Madlen und Nico Tilgner sind nach drei Stunden auf der Südwest-Messe bereits mit vielen vollen Einkaufstüten unterwegs. Danach zu urteilen scheinen die drei bisher schon recht erfolgreich gewesen zu sein.

Jörg, Madlen und Nico Tilgner (von links) aus Rottweil sind innerhalb von drei Stunden bereits reichlich fündig geworden. Gekauft hat die Familie zum Großteil Lebensmittel. | Bild: Pascal Guegan

Doch was befindet sich in den Tüten? „Salami“, sagt Madlen Tilgner und lacht. „Tatsächlich haben wir fast nur Essen und Gewürze gekauft“, berichtet ihr Mann Jörg.

Dann fällt Madlen Tilgner doch noch etwas anderes ein. „Kleber haben wir auch gekauft – also doch nicht nur Essen“, scherzt sie. Die aus Rottweil stammende Familie ist nach eigenen Angaben jedes Jahr auf der Südwest-Messe.

Salami gibt‘s jedes Jahr

Besonders angetan sind sie von den Wurstwaren. „Salami holen wir seit einigen Jahren jedes Jahr“, erzählt Madlen Tilgner. „Man hat seine Dinger, zu denen man immer geht“, bestätigt ihr Mann.

In den Einkaufstüten der Familie Tilgner befinden sich vor allem Lebensmittel. In dieser Tüte sind die ergatterten Wurstwaren zu sehen. | Bild: Pascal Guegan

Erotisches Bild im schwarzweißen Retro-Look

Für Daniel und Christa Steier aus Schwenningen ist der diesjährige Messebesuch an diesem Montag schon um 11 Uhr wieder beendet. Für das Mutter-Sohn-Gespann geht es bereits früh nach Hause.

Daniel Steier und seine Mutter Christa aus Schwenningen sind jedes Jahr auf der Südwest-Messe. Auch dieses Jahr sind die beiden erfolgreich. Daniel Steierts Messe-Souvenir am 3. Juni: ein Bild leicht bekleideter Damen im schwarzweißen Retro-Look. | Bild: Pascal Guegan

Fündig geworden sind sie in der kurzen Zeit dennoch. Gekauft haben die Zwei hauptsächlich Salami.

Eine Auswahl verschiedener Salami-Sorten: Das haben sich Daniel und Christina Steier gegönnt. | Bild: Pascal Guegan

Für Daniel Steier gibt es aber noch ein Extra: Ein leicht erotisches Bild im schwarzweißen Retro-Look – eine Rückenansicht zweier sehr leicht bekleideter Frauen. „Für den privaten Gebrauch“, sagt Daniel Steier und lacht.