Schwenningen vor 1 Stunde Südwest-Messe: Stadt will wildes Parken um das Gelände massiv kontrollieren Viele Besucher kommen mit dem eigenen Auto zur Südwestmesse. Zwar gibt es auch Parkplätze, doch oft wird irgendwo einfach geparkt – auch am Rand der Bundesstraße. Das ist allerdings keine gute Idee.

Die Südwest Messe in Villingen-Schwenningen lockt die Massen an, wie hier im Jahr 2022, die meisten Besucher kommen mit dem Auto. Die Stadt will jetzt gegen Falschparker massiv vorgehen. | Bild: Sprich, Roland