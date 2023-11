Der Winter kommt – und wenn er genügend Schnee mitbringt, sollte für das sportliche Wintervergnügen auch die unverzichtbare Ausrüstung parat sein. Wer sich noch eindecken will, kann das oft günstig bei den Ski- und Brettlemärkten in der Region tun.

Donaueschingen, 4. November

Der große traditionelle Brettlemarkt des SC 1900 in Donaueschingen findet am Samstag, 4. November im Bartók-Saal der Donauhallen statt. Er wird wieder von der Skischule durchgeführt. Die Veranstalter kündigen ein vielfältiges Angebot mit Artikeln aus dem alpinen und nordischen Bereich an, darunter Ski, Snowboards, Schuhe, Stöcke, Schlitten und Kleidung.

Die Skischule stehe beim Kauf wie auch Verkauf informativ und beratend zur Verfügung. Die Käufer könnten vor Ort Ski- und Snowboardbindungen fachmännisch einstellen lassen. Annahme der Wintersportartikel: 9.30 bis 12 Uhr. Verkauf der Wintersportartikel: 13 bis 14.30 Uhr. Auszahlung der Verkaufserlöse: 14.45 bis 15.30 Uhr. Abholung der nicht verkauften Wintersportartikel bis 16 Uhr. Der Verkauf erfolgt in fremdem Namen und auf fremde Rechnung.

Tennenbronn, 5. November

Die Skifreunde Tennenbronn veranstalten am Sonntag, 5. November, ihre alljährliche Skimesse in der Sport- und Festhalle in Tennenbronn. Privatpersonen könne dabei ihre gebrauchte Wintersportware zum Verkauf anbieten. Mitgebrachte Wintersportartikel können zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr bei den Skifreunden für eine Gebühr von 1,50 Euro pro Artikel abgegeben werden. Der Verkauf beginnt dann im Anschluss ab 13 Uhr und endet um 16 Uhr. Zudem stellt das Fachgeschäft Sport Weiß aus Obereschach neue Produkte aus. Die Skifreunde informieren auch über geplante Wintersportaktivitäten für die kommende Saison wie Skiausfahrten und Skikurse.

Donaueschingen, 11. November

Der SC Baar lädt zum Brettlemarkt am Samstag, 11. November, ein. Wie immer findet der Brettlemarkt in der Erich-Kästner-Halle in Donaueschingen statt. Angenommen werden die zum Verkauf bestimmten Artikel von 10 bis 12 Uhr, der Artikelverkauf ist von 13 bis 14.30 Uhr. Die Bindungen der neu erworbenen Ski können im Rahmen des Brettlemarkts eingestellt werden. Der SC Baar sorgt mit Kaffee und Kuchen für das leibliche Wohl.

Ihr Brettlemarkt ist noch nicht in unserer Übersicht dabei? Dann melden Sie uns Ihre Veranstaltung gerne an villingen.redaktion@suedkurier.de.