von der SK-Redaktion

Am 27. Dezember des vergangenen Jahres lag die Sieben-Tages-Inzidenz für Corona-Neuansteckungen im Schwarzwald-Baar-Kreis bei 174,1. Seither bewegte sich der Wert stets unter dieser Marke. Am 3. März erreichte die Zahl ihren niedrigsten Wert seit Oktober 2020 mit 28,2.

Nun sieht die Lage anders aus. Das Gesundheitsamt nennt momentan einen Wert von 184. Zum Vergleich: In Baden-Württemberg ist die Inzidenz bei 184. Den niedrigsten Wert gibt es aktuell in Schleswig-Holstein (70,9), den höchsten in Thüringen (232,2).

Und wie sehen die weiteren Zahlen für den Schwarzwald-Baar-Kreis aus? Laut Gesundheitsamt haben sich seit Beginn der Pandemie 7711 Menschen mit dem Coronavirus infiziert – ein Plus von 105 in den vergangenen 24 Stunden. Als genesen gelten 6912 Menschen, 41 mehr als am Vortag. Aktuell sind nachweislich 608 Personen im Kreis infiziert, das sind 63 mehr als am Vortag. Wegen Corona verstorben sind 191 Menschen (+1).

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum werden aktuell 53 Corona-Patienten stationär behandelt. Mit Stand zum 21. April wurden 915 Mutationsnachweise durch Labore gemeldet. Von den aktuell 608 an Covid-19 Infizierten sind 341 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen. Fast überwiegend handelt es sich um die britische Variante B1.1.7.