Eine über verschiedene Nachrichtenkanäle und Kurzmitteilungsdienste verbreitete Falschmeldung hat am Montag und Dienstag nach Angaben der Polizei viele Personen im Bereich Villingen-Schwenningen verunsichert. Ein Unbekannter warnte in einer Sprachmitteilung vor angeblich mit Chloroform versehenen FFP-2-Masken. Diese würden derzeit in Schwenningen von Haus-zu-Haus verkauft und würde die Käufer bewusstlos machen. Die angeblichen Maskenverkäufer würden einem dann, Zitat in der Sprachnachricht: „Die Bude ausräumen“. Der Unbekannte verfasste die Nachricht als persönliche Mitteilung an seinen „Schatz“ und obendrein noch mit der Info, dass diese Nachricht „kein Witz“ sei. Außerdem gab er mit der Erwähnung von Schwenningen einen lokalen Bezug dazu, wodurch diese Falschmeldung noch glaubhafter wirken sollte. Die Polizei gibt ganz klar Entwarnung und weist darauf hin, dass es sich um eine totale Falschmeldung, auch „HOAX“ genannt, handelt. Es seien weder Türverkäufe von FFP2-Masken bekannt noch gebe es einen Fall, in welchem eine solche mit einem Betäubungsmittel „getränkte“ Maske aufgetaucht sei.