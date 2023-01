von SK

Zwei Verwaltungsfachleute aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis sind am Sonntag zur Wahl zum Bürgermeister in zwei verschiedenen Gemeinden im Nachbarlandkreis Waldshut angetreten.

Mike Biehler. | Bild: Stadt Donaueschingen

Der Donaueschinger Hauptamtsleiter Mike Biehler (40) trat bei der Bürgermeisterwahl in Görwihl an. Am Ende gewann er die Wahl klar vor zwei Konkurrenten, darunter Amtsinhaber Carsten Quednow (52). Biehler stammt selbst aus Görwihl.

Alle Details zur Bürgermeisterwahl in Görwihl erfahren Sie hier im Ticker.

Alexander Pfliegensdörfer. | Bild: Cornelia Putschbach

Alexander Pfliegensdörfer, Kämmerer der Gemeinde Mönchweiler, hat sich in der Gemeinde Wutach um das Amt des Bürgermeisters beworben. Bei der Wahl am Sonntag erreichte er am Ende 55 Prozent der Stimmen.

Alle Details zur Bürgermeisterwahl in Wutach erfahren Sie hier im Artikel.