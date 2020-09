Schwarzwald-Baar vor 4 Stunden

Diese Regeln müssen Pilzsammler beachten

Das Landratsamt erklärt das richtige Verhalten bei der Jagd auf Pilze, Kräuter und Co. im Wald. Nicht jedes Gewächs ist Freiwild für Sammelwütige. Aber wer sich an die Regeln hält, findet auf dem Waldboden so einiges für die eigene Küche.