Villingen-Schwenningen vor 4 Stunden

Borkenkäfer so zahlreich wie noch nie: Chemische Keule letztes Mittel

In einem Revier in Villingen-Schwenningen 80 Bäume pro Tag befallen. Hält das warme und trockene Wetter an, wird sich die Lage zuspitzen. Einen Gifteinsatz schließt das VS-Forstamt ausdrücklich nicht aus.