Schwarzwald-Baar – Ab sofort ist es möglich, im Schwarzwald-Baar-Kreis die Kontaktnachverfolgungs-App Luca zu nutzen. Dies teilte am Montag das Landratsamt mit. Das Land Baden-Württemberg plant derzeit, die Luca-App landesweit einzuführen.

Der Startschuss für den Einzelhandel, Unternehmen und Kunden im Schwarzwald-Baar-Kreis wurde auf Initiative von Landrat Sven Hinterseh gegeben. Ab sofort können beispielsweise Einzelhändler mit einem QR-Code, der von den Kunden mit dem Smartphone eingescannt werden kann, die Kontaktdaten einfach und komfortabel erfassen, so dass auch der Datenschutz gewahrt ist. Sollte der Fall auftreten, dass eine Person positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, können die Kontaktdaten unkompliziert elektronisch an das Gesundheitsamt weitergegeben werden, hierfür bedarf es lediglich noch eines sogenannten Zertifikates der Bundesdruckerei, das in diesen Tagen erwartet wird.

Schwarzwald-Baar Bringt diese App die große Öffnungschance für heimische Händler und Gastronomie? Das sagen Betroffene Das könnte Sie auch interessieren

Beim Gesundheitsamt werden die Daten in das Kontaktpersonennachverfolgungsprogramm Sormas durch eine Schnittstelle übernommen und die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes können sich so sehr schnell mit den Kontaktpersonen in Verbindung setzen.

Auch bald für Gastronomen

„Wenn es wieder zu weiteren Lockerungen kommen kann, ist der Einsatz der Luca-App vor allem auch für die Gastronomie- und Hotelleriebetriebe eine Unterstützung zur Kontaktpersonenerfassung“ sagt Heike Frank. Die Behördensprecherin weiter: Aufgrund der aktuellen Regelungen der Corona-Verordnung des Landes, könnten derzeit beispielsweise Einzelhandelsbetriebe, Museen, Galerien, aber auch Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen die App im praktischen Betrieb einsetzen.

Schwarzwald-Baar Vertrag unterzeichnet: Kommt hier die große Hilfe für Handel, Gastronomie und öffentliches Leben? Das könnte Sie auch interessieren

Luca unterstützt Restaurants, Cafés, Einrichtungsbetreiber und Veranstaltungen bei der Pflicht zur Kontaktdatenerfassung der Besucher. „Sobald es wieder möglich wird, dass weitere Öffnungen für die Veranstaltungsbranche, Gastronomen und Hotelbetreiber umgesetzt werden, kann die Luca-App eine Erleichterung für die Kontaktnachverfolgung darstellen. Die bisher handschriftlich ausgefüllten Formulare sind damit überflüssig, für Gäste und Anbieter.

Große Bedeutung für viele

„Für das gesellschaftliche und kulturelle Leben sind solche Maßnahmen dringend erforderlich“, werden Landrat Sven Hinterseh, Thomas Albiez, Hauptgeschäftsführer der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg und Jürgen Roth, Oberbürgermeister der Stadt Villingen-Schwenningen, in einer Mitteilung im Dreiklang zitiert.

Anklang findet die Einführung der Luca-App im Schwarzwald-Baar-Kreis bei den Vertretern von Handel und Gastronomie. Michael Steiger, Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Schwarzwald-Baar (DEHOGA) und Tanja Broghammer, Vorständin und Vertreterin der Sparte Handel und Gewerbe des Gewerbeverbandes Oberzentrum e. V. (GVO) freuen sich, dass die Einführung der Luca-App so zügig umgesetzt wurde: „Der Einzelhandel und die Gastronomie haben mit eine Einschränkungen durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie eine schwere Last zu tragen. Wir sind froh, wenn Möglichkeiten für eine schnellere Öffnung gesehen und umgesetzt werden.“

Schwarzwald-Baar Corona-Station im Schwarzwald-Baar-Klinikum füllt sich weiter mit Patienten Das könnte Sie auch interessieren

Wo sind meine Daten von meinem Handy, wenn ich die Luca App nutze? Die generierten Daten werden dezentral verschlüsselt und teilen sich ebenfalls auf drei Schnittstellen auf: Gastgeber, Gast und Gesundheitsamt. Müssen die Daten durch ein Gesundheitsamt entschlüsselt werden, muss diese Entschlüsselung mindestens einmal freigegeben werden – entweder durch die Gäste, oder durch einen Gastgeber. Veranstalter, Betreiber, die Programmierer der App selbst oder Dritte „haben zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf die Daten“. Die verschlüsselten Daten werden in Deutschland bei einem nach ISO-27001 zertifizierten Anbieter gespeichert.

Die generierten Daten werden dezentral verschlüsselt und teilen sich ebenfalls auf drei Schnittstellen auf: Gastgeber, Gast und Gesundheitsamt. Müssen die Daten durch ein Gesundheitsamt entschlüsselt werden, muss diese Entschlüsselung mindestens einmal freigegeben werden – entweder durch die Gäste, oder durch einen Gastgeber. Veranstalter, Betreiber, die Programmierer der App selbst oder Dritte „haben zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf die Daten“. Die verschlüsselten Daten werden in Deutschland bei einem nach ISO-27001 zertifizierten Anbieter gespeichert. Können Veranstalter oder Anbieter meine Daten lesen? Nein, zu keinem Zeitpunkt können Veranstalter deine Kontaktdaten oder andere Informationen in deiner Luca App lesen.

Nein, zu keinem Zeitpunkt können Veranstalter deine Kontaktdaten oder andere Informationen in deiner Luca App lesen. Wer steht hinter der Luca App? Das Team hinter der Luca-Initiative setzt sich zusammen aus der neXenio GmbH, einer Ausgründung des Hasso-Plattner-Instituts, und einigen Kulturschaffenden, wie der Band „Die Fantastischen Vier“.

Das Team hinter der Luca-Initiative setzt sich zusammen aus der neXenio GmbH, einer Ausgründung des Hasso-Plattner-Instituts, und einigen Kulturschaffenden, wie der Band „Die Fantastischen Vier“. Ich plane meine Hochzeitsfeier, kann ich Luca nutzen? Ja. In der Luca App kann jeder private Treffen anlegen. Die Gäste können sich dann ganz einfach in das Treffen einchecken. Dafür müssen sie den generierten QR-Code mit der Luca App scannen. Private Treffen werden nicht mit Gesundheitsämtern geteilt, und sind nur eine Gedächtnisstütze. (Quelle Luca App)