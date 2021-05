In den vergangenen zwei Wochen ist die Inzidenzzahl des Schwarzwald-Baar-Kreises entgegen dem Landes- und Bundestrend stetig und stark gestiegen. Seit Samstag sinkt der Wert wieder leicht auf aktuell 227,8 am 11. Mai. Dennoch sind Landrat Hinterseh und die Bürgermeister aus dem Kreis in großer Sorge und appellieren an die Bevölkerung, sich weiterhin an die Regeln zu halten. Für das lange Wochenende sind verstärkte Kontrollen angekündigt. „Wir befinden uns noch immer mitten in der dritten Welle der Corona-Pandemie, die wir nicht durch das Impfen alleine brechen können. Je schneller die Sieben-Tages-Inzidenz unter die 100er-Grenze fällt, desto schneller sind Öffnungen möglich. Deshalb müssen wir jetzt gemeinsam nochmals alle Anstrengungen unternehmen und uns weiter an die Kontaktbeschränkungen und die AHA-Regeln halten, dann haben wir eine Chance, die Inzidenz nach unten zu drücken“, so Landrat Sven Hinterseh in einer Pressemitteilung.

Der Leiter des Gesundheitsamtes, Jochen Früh stellt fest: „Die eingehenden Neuinfektionen zeigen, dass die Verbreitung des Virus weiterhin in familiären Strukturen erfolgt. Hier sind wir auf die Bürger angewiesen, dass diese eigenverantwortlich weiterhin die Kontaktbeschränkungen einhalten. Nur so können wir die Zahlen der Neuinfektionen geringer halten.“

Auch die Oberbürgermeister und Bürgermeister der Städte und Gemeinden des Landkreises fordern die Kreisbewohner auf, auf sich und andere zu achten. Man sei überzeugt, dass in wenigen Wochen die dritte Welle überstanden sei, wenn jetzt nochmals alle gemeinsam an einem Strang ziehen und vor allem die Kontakte im privaten Bereich reduziert halten.

Die Landkreiskommunen sehen sich in der Pflicht und werden in den kommenden Tagen noch häufiger kontrollieren, ob die Regeln zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus eingehalten werden. Insbesondere am Vatertag, Donnerstag, 13. Mai sowie am kommenden Wochenende werden die Ortspolizeibehörden der Städte und Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis ihre Kontrollen zur Einhaltung der Regelungen der Corona-Verordnung verschärfen. „Wir wollen mit den Kontrollen dazu beitragen, dass sich das Virus nicht noch weiterverbreitet, sondern die Sieben-Tages-Inzidenz so schnell als möglich sinkt und auch wir im Schwarzwald-Baar-Kreis bald wieder von Öffnungen profitieren können“, so sind sich die Oberbürgermeister und Bürgermeister zusammen mit dem Landrat einig.

Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen und die Sieben-Tages-Inzidenz zu senken, hatte der Landkreis am vergangenen Freitag, 7. Mai, eine Allgemeinverfügung erlassen, die eine Testpflicht in den Kindertageseinrichtungen im Schwarzwald-Baar-Kreis beinhaltet. Seit Montag, 10. Mai ist diese Allgemeinverfügung in Kraft getreten. Zudem wirkte das Gewerbeaufsichtsamt des Landratsamtes verstärkt auf die Betriebe im Landkreis ein, dass die Mitarbeitenden der Betriebe sensibilisiert werden, die geltenden Regeln einzuhalten und vermehrt Testungen durchzuführen.