Die Neujahrskonzerte des Sinfonieorchesters sind Tradition in der Doppelstadt und locken Jahr für Jahr knapp 2000 Musikfreunde an zwei Terminen ins Franziskaner-Konzerthaus. Auch in Donaueschingen und Schramberg sind die Konzerte beliebt und seit langem etabliert. Mit diesen Veranstaltungen unterstreicht das Orchester den Anspruch, ein Orchester für die gesamte Region zu sein. Im Moment sind wegen der Corona-Pandemie alle kulturellen Veranstaltungen abgesagt. Der Vorstand des Sinfonieorchesters hofft jetzt, dass die Verordnung ab Dezember wieder gelockert wird und die Konzerte am 1. Januar und am 8. Januar in Villingen-Schwenningen möglich sind.

Wie viele Zuschauer dann musikalisch beschwingt mit dem Orchester ins neue Jahr starten dürfen, hängt auch von einer neuen Corona-Verordnung ab. Zuletzt waren ja nur 100 Besucher erlaubt. Wenn Veranstaltungen wieder bis 500 Personen mit Abstands- und Hygienevorschriften möglich wären, könnten im Franziskaner-Konzerthaus immerhin aufgrund einer neuen Sitzordnung im Schachbrett-Muster 270 Besucher pro Konzert teilnehmen.

Aus diesem Grund hat das Sinfonieorchester jetzt drei Termine für die Neujahrskonzerte festgelegt: Neu ist am 1. Januar ein Konzert um 13 Uhr, um 17 Uhr findet ein zweites Konzert statt. Am 8. Januar gibt es einen weiteren Termin um 19 Uhr. Vorrang haben jetzt die Abonnenten, deren Plätze zuerst gebucht werden. Der freie Verkauf beginnt voraussichtlich Anfang Dezember, wenn klar ist, ob und wie viele Besucher pro Veranstaltung zulässig sind.

Chefdirigent Achim Fiedler hat das Programm unter das Motto „Éljen a Magyar!“ gestellt, was soviel heißt wie „Es lebe der Ungar.“ Das ganze Programm ist geprägt von Werken, die einen Bezug zu Ungarn haben oder als ungarische Volksmusik Einzug hielten in die europäische Kunstmusik. Natürlich stehen traditionell die Werke der Strauß-Dynastie im Mittelpunkt. Das Programm ist auf eine Stunde ohne Pause konzipiert. Geplant sind im Moment auch zwei Konzerte in Donaueschingen, am 6. Januar und ein Konzert am 9. Januar um 20 Uhr in Schramberg.