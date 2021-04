von der SK-Redaktion

Seit vergangenen Samstag liegt die Sieben-Tages-Inzidenz für Corona-Neuansteckungen im Schwarzwald-Baar-Kreis bei einem Wert von über 200. Aktuell hat sie gar einen Wert von 253,2 erreicht. Das ist der dritthöchste Wert seit Beginn der Pandemie.

Aktuell infiziert sind derzeit 807 Menschen. Das ist der höchste Wert, der für den Kreis jemals angegeben wurde. Die bisherige Höchstmarke hatte es am Nikolaustag des vergangenen Jahres mit 795 Infizierten gegeben. Damit stieg diese Zahl binnen eines Tages um ganze 115 Personen an. Einen solchen Anstieg innerhalb von 24 Stunden hatte es bislang noch nicht gegeben. Insgesamt haben sich im Kreis 8267 Menschen mit Corona infiziert, ein Plus von 164. Als genesen gelten 7266 Personen(+49). Verstorben an Corona sind 194 Menschen. Hier gab es im Vergleich zum Vortag keine Änderung.

Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis nehmen die Fälle der nachgewiesenen Mutationen des Coronavirus zu. Bislang wurden 1223 Mutationsnachweise durch Labore festgestellt. Von den aktuell 807 an Covid-19 Infizierten sind 383 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen. Fast überwiegend handelt es sich um die britische Variante B1.1.7. Im Schwarzwald-Baar-Klinikum werden aktuell 63 Corona-Patienten stationär behandelt.