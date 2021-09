54,3 Prozent der Menschen im Schwarzwald-Baar-Kreis sind laut offizieller Angaben vollständig gegen das Coronavirus immunisiert. Bedeutet: Gut 54 Prozent haben zwei Impfungen (oder eine mit Johnson&Johnson) erhalten. Im Umkehrschluss hat fast die Hälfte der Menschen im Kreis noch keine oder erst eine Impfung erhalten.

Anders ist das bei Irmhild Baumann. Die 90-jährige Bewohnerin des KWA Kurstifts in Bad Dürrheim hat am Donnerstag als erste Bewohnerin ihre dritte Impfung gegen Corona erhalten. Die Grundimmunisierung erhielt sie vor sechs Monaten, nun gab es, wie das Landratsamt schreibt, die Auffrischungsimpfung.

Landrat Sven Hinterseh wird in der Pressemitteilung des Kreises wie folgt zitiert: „Wir sind froh und dankbar, dass wir nun mindestens sechs Monate nach der Grundimmunisierung die in Baden-Württemberg ab dem 1. September insbesondere für vulnerable Gruppen empfohlene Auffrischungsimpfung auch zeitnah im Schwarzwald-Baar-Kreis vornehmen können.“

Bei der Impfaktion am Donnerstag im KWA Kurstift seien 124 Menschen geimpft worden. Für 119 war es die dritte Impfung.

Weiter geht die Auffrischaktion bereits am Samstag im Seniorenzentrum Menetatis in VS-Schwenningen und im Hermann-Schall-Haus in Königsfeld. Vorgenommen werden die Impfungen von mobilen Teams des Schwenninger Kreisimpfzentrums.

Geplant ist nach Angaben des Kreises, die Auffrischimpfungen in allen Pflegeheimen im Schwarzwald-Baar-Kreis bis zur Schließung des Kreisimpfzentrums am 30. September abzuschließen.