Wann können Kunden das Neun-Euro-Ticket kaufen?

Stefan Preuss: Wenn die Bundesländer dem Neun-Euro-Ticket-Vorschlag des Bundes am 20. Mai im Bundesrat zustimmen, wird es am 1. Juni 2022 eingeführt. Sollte das der Fall sein, wird ab zirka 25. Mai der Vorverkauf über alle Verkaufskanäle starten.

Wo kann man das Ticket kaufen?

Preuss: Es wird daran gearbeitet, dass der Kauf in Bussen, am Schalter und digital – VSB im DB-Navigator – also über alle Verkaufskanäle gelingt.

Ist die Frage der Ausgleichszahlung, die Mitte April noch nicht geklärt war, nun beantwortet?

Preuss: Im Prinzip ja. Heißt, die Länder werden für den Bund eine Vorauszahlung der voraussichtlichen Verluste gewähren, die etwa 14 Tage nach dem Start zu den Verkehrsunternehmen gelangen soll. Nach dem Aktionszeitraum wird evaluiert werden. Welche Einnahmen-/Verlusteffekte sind genau entstanden – der Bund muss anschließend ein noch bestehendes Kostendelta zur Vorauszahlung, falls entstanden, tragen.

Es gibt Kunde, die Jahresabonnements haben und bislang mehr als neun Euro im Monat bezahlen. Wird diesen die Differenz zurückerstattet?

Preuss: Im Juni, Juli und August gibt es als Monatskarte das Neun-Euro-Ticket. Bei Jahresabonnenten wird vom VSB in diesem Zeitraum nur neun Euro pro Abrechnungsmonat – statt dem übliche Betrag – abgebucht. Es wird daran gearbeitet, dass nicht rückerstattet wird, sondern nur neun Euro pro Monat abgebucht wird, das heißt, Abonnenten müssen sich um nichts kümmern, der derzeitige Abo-Preis wird automatisch auf neun Euro gesenkt.