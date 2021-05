von der SK-Redaktion

Vor einigen Wochen war der Schwarzwald-Baar-Kreis in Sachen Corona-Neuansteckungen noch am unteren Ende Baden-Württembergs. Das hat sich spätestens zum vergangenen Freitag geändert. Da gab das Gesundheitsamt des Kreises eine Sieben-Tages-Inzidenz von 273,4 an – den zweithöchsten Wert im ganzen Land.

Am Sonntagmorgen ist die Inzidenz nun wieder leicht gesunken. Aktuell liegt sie nach Behördenangaben bei 262,1. Das ist immer noch der zweithöchste je gemessene Wert im Kreis. Schwarzwald-Baar weist somit derzeit den dritthöchsten Wert im Land auf. Höher ist die Zahl nur in den Landkreisen Tuttlingen (281,3) und Pforzheim (278,7). Zum Vergleich: Im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald liegt die Inzidenz aktuell bei 49,3).

Schwarzwald-Baar-Kreis Hausärzte aus Villingen und St. Georgen befürchten in den kommenden Wochen einen Quasi-Impfstopp Das könnte Sie auch interessieren

Und wie sind die weiteren Zahlen für den Schwarzwald-Baar-Kreis? Das Gesundheitsamt meldet aktuell 882 infizierte Personen. Das sind 17 mehr als am Vortag. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 8513 Menschen mit Covid-19 angesteckt – ein Plus von 70. Als genesen gelten 7437 Personen und damit 53 mehr als vor 24 Stunden. Verstorben an Corona sind 194 Menschen. Im Schwarzwald-Baar-Klinikum in Donaueschingen werden derzeit weiterhin 64 Corona-Patienten stationär behandelt.