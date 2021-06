von sk

Der Sinkflug der Coronazahlen geht weiter: Wie das Gesundheitsamt am Sonntag meldet, sind fünf weitere Infizierte genesen, so dass die Zahl der Genesenen im Kreis auf 9747 steigt. Aktuell sind 22 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, fünf weniger als am Samstag. Es wurden keine neuen Fälle gemeldet.

Seit Beginn der Pandemie haben sich im Kreis 9976 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die genesenen Fälle sowie 207 Todesfälle sind hierin enthalten. Von den aktuell 22 Infizierten sind 14 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen, die Delta-Variante kam nach Angaben des Gesundheitsamtes bislang nicht vor.