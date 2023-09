Was für ein Empfang. Nicht nur 900 Gäste warten auf den Bundespräsidenten, sondern auch ein blitze-blankes Donauhallen-Umfang. Was war in den vergangenen Tagen hier für Ordnung gesorgt worden, das Unkraut ist weg, die Laubbläser waren im Dauereinsatz.

Schließlich ist es eine Ehre, wenn der höchste Mann im Staat kommt. Da muss alles passen. Einzige die Demonstranten, die weniger freundliche Plakate in die Luft hielten und ein Trillerpfeifen-Konzert veranstalteten, passten nicht so ganz zur perfekten Kulisse.

Große Freude, die Tradition der Regionalgespräche fortzusetzen hat Donaueschingens Oberbürgermeister Erik Pauly. Die Gesprächsreihe wurde vor rund 50 Jahren gegründet: „Es ist eine besondere Ehre, dass Präsident Frank-Walter Steinmeier für die 21. Auflage gewonnen werde konnte“, so Pauly, „sie haben ja bereits zweimal zugesagt.“ Eigentlich war bereits 2020 der Besuch des Präsidenten geplant. Corona-bedingt musste das abgesagt werden. „Und glauben sie mir, es fällt einem nicht leicht, einen Termin mit dem Präsidenten abzusagen“, so Pauly weiter.

Dass Steinmeier nochmals kandidieren würde, das sei in Donaueschingen indes klar gewesen, „allen Donauschingern war klar, dass sie wieder herkommen müssen, um bei uns zu sprechen“, sagt der Oberbürgermeister.

Besonders freut sich Pauly über die Anwesenheit der Donaueschinger Ehrenbürger Bernhard Everke und Hans-Jürgen Bühler. „Lieber Herr Everke, sie haben die Regionalgespräche ins Leben gerufen. Es freut mich, dass sie 50 Jahre später mit dabei sein können.“

Dieser Text wird laufend aktualisiert!