von Hans-Jürgen Götz

Traditionell nach der der Fastnacht und vor dem Frühjahr treffen sich Motorrad-Begeisterte und Interessenten auf der Süma, der Süddeutschen Motorrad-Ausstellung auf dem Schwenninger Messegelände.

Bild: Hans-Juergen Goetz

Ganz hartgesottete Motorradfahrer kommen auch um diese Jahreszeit mit dem eigenen Motorrad und erhalten dafür einen freien Eintritt. Am Samstag waren das aufgrund des stürmischen und nassen Wetters nicht ganz so viele. Am Sonntag hingegen, bei launigen Temperaturen und viel Sonnenschein fanden sich deutlich mehr Besucher mit und ohne Motorrad ein.

Allerdings wirkte sich die Sorge vor der Ausbreitung des Coronavirus schon spürbar auf die Besucherzahlen aus. „Wir rechnen dieses Jahr leider mit 20 bis 30 Prozent weniger Besuchern“, erklärt Organisator Rainer Sunderer. So dürften dieses Jahr die Rekordzahlen von über 10000 Besuchern sicherlich nicht mehr erreicht werden.

Bild: Hans-Juergen Goetz

Dabei hatte keiner der 80 Aussteller abgesagt und somit konnten sich die Besucher wieder über die neusten Trends und Angebote rund ums Motorrad informieren. Für viele ist das auch die erste Gelegenheit auf einer der neu angekündigten Maschinen Probe zu sitzen und zwischen den unterschiedlichen Angeboten der meisten Hersteller direkt zu vergleichen.

Stuntshow „The Art of Extreme“ des Stunt Team Freestyl Wille. | Bild: Hans-Juergen Goetz

So waren es bei den vierrädrigen Quads vor allem die neuen Spezial-Fahrzeuge, die immer mehr Interessenten anziehen. „Wo wir früher reine Sport-Maschinen verkauft haben, da finden inzwischen unsere neuen Fahrzeuge für Forst- und Landwirtschaft und viele andere Einsatzzwecke immer mehr Käufer“, erklärt Thomas Rothmund, Quad-Händler aus Biesingen.

Leonie und Maximilian Fichter aus Öfingen dürfen auf einem der neuen Quads Probe sitzen. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Bei den klassischen Motorrädern gab es im vergangenen Jahr einen kleinen Boom. Dieser scheint auch dieses Jahr weiter anzuhalten, so die Einschätzung der lokalen Motorrad-Händler auf der Messe. Egal ob große Touring-Maschinen, agile Sportler, Geländemaschinen oder schlicht weg All-Round Motorräder, alle finden ihre Liebhaber und Käufer. Dabei ist es vor allem die Generation 45+, die wieder zum Motorrad findet.

Bild: Hans-Juergen Goetz

So ist auch Motorrad-Händler Volker Sichler aus Dauchingen mit den Verkäufen zufrieden: „Wir hatten letztes Jahr ein gutes Geschäft und auch auf dieser Messe erfreulicher weise schon wieder die ersten Maschinen verkaufen können.“

Wolfgang Zeh stellt mittels Air Brush Technik kundenindividuelle T-Shirts her. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Einen neuen Boom gibt es aber auch hier. Seit Beginn dieses Jahres wurden die Führerscheinvoraussetzungen für die Einsteigerklasse, die sogenannten „125er“ stark gelockert. „Hier erleben wir aktuell eine sehr große Nachfrage aus allen Altersklassen“, stellt Roland Grüneberg, Motorrad-Händler aus Villingen, fest. Auch bei vielen Pendlern finden diese kleinen Motorräder und Roller viel Anklang. So findet sich dafür viel leichter ein Parkplatz und Verbrauch sowie Unterhaltskosten sind gegenüber einem PKW minimal.

Dahingegen ist das Thema Elektro in dieser Branche und vor allem bei den Kunden noch kein wirkliches Thema. Zwar gab es auf der Messe einige Elektro-Roller zu sehen, das konkrete Kauf-Interesse der Besucher war aber eher gering. Auch die großen Motorrad-Hersteller haben inzwischen erste Elektro-Versionen im Programm aber keiner der Händler hatte eines dabei, weil die Kunden solche Maschinen noch nicht nachfragen.

Bild: Hans-Juergen Goetz

„Das sind technologisch interessante Maschinen mit atemberaubenden Beschleunigungswerten, aber vermutlich wecken sie bei den Motorradfahrern nicht die gleichen Emotionen, wie beim klassischen Motorrad„, mutmaßt Grüneberg, der dafür aktuell keine Nachfrage bei den Messebesuchern erfährt.

Bild: Hans-Juergen Goetz

Auch das Thema Zubehör und Accessoires wird auf der Süma breit abgedeckt. Da gibt es alles, von der passenden Kleidung über Brillen, Putz- und Pflegemittel bis hin zum passenden Schmuck aller Art. Auch Themen von der passenden Versicherungen über Tuning , bis hin zu Fahrsicherheitstraining kommen nicht zu kurz.

Damaris Effinger führt die „Niken“ vor, ein neuartiges Motorrad mit drei Rädern. Viel einfacher und sicherer zu fahren als ein klassisches Motorrad, allerdings nicht so beliebt bei den „echten“ Motorradfahrern. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Und wer gerne mal eine größere, geführte Tour im Ausland, von Australien bis USA, machen möchte, findet hier ein breites Angebot an Reiseveranstaltern. Auch hier verzeichnen die diversen Anbieter ein zunehmendes Interesse bei den Messebesuchern.

Für viele Besucher ist die Süma aber auch ein willkommener Treffpunkt, um alte Freunde und Bekannte in lockerer Atmosphäre zu treffen, Benzin-Gespräche zu führen und die ersten gemeinsamen Frühjahrsausfahrten zu planen.

Die Burn-Out Brothers bei ihrer Stunt-Show. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Und was wäre die Süma nicht ohne die Stunt-Show auf dem Freigelände. Dort zeigen die Experten, was ,man mit so einem Motorrad oder Quad noch alles machen kann. Die Nachahmung wird allerdings nicht empfohlen, schon gar nicht im normalen Straßenverkehr.