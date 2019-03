Damit wir unser Verhalten ändern, muss es manchmal weh tun. Oft ist ein Stich in den Geldbeutel ein besonders effektives Mittel, um eine positive Schmerzreaktion hervorzurufen. Das gilt auch für Strafen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen: Radaranlagen sorgen nachweislich dafür, dass sich mehr Autofahrer an Tempolimits halten. Da zu hohe Geschwindigkeitsüberschreitungen zu den häufigsten Unfallursachen gehören, ist es nur folgerichtig, dass auch im Schwarzwald-Baar-Kreis so viele Blitzer wie möglich aufgestellt werden. Wenn durch die Messungen zusätzliches Geld in die öffentliche Kasse fließt, umso besser. So werden nicht nur die Kosten gedeckt, sondern es kann auch in innovative Anlagen wie den „Enforcement Trailer“ investiert werden. Dieser ist zwar deutlich teurer als stationäre und mobile Anlagen. Jedoch ist der Trailer flexibler einsetzbar als stationäre Blitzer und anders als bei mobilen Radaranlagen braucht es kein Personal, das ihn bedient. So können dank ihm nicht nur Einnahmen generiert, sondern auch Kosten eingespart werden.

