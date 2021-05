Insgesamt wurden im Schwarzwald-Baar-Kreis im Kreisimpfzentrum, durch mobile Impfteams sowie durch die Hausärzte seit Impfbeginn 57 952 Impfungen durchgeführt. Das teilt das Landratsamt mit. Es wurden seit Impfbeginn 45 904 Personen erstmals und 12 048 Personen zum zweiten Mal geimpft. Hinzu kommen die Bürger, die im Schwarzwald-Baar-Kreis wohnen und die Coronaschutzimpfung in einem Zentralen Impfzentrum oder in einem anderen Kreisimpfzentrum erhalten haben, so das Landratsamt.

Im Kreisimpfzentrum Schwarzwald-Baar-Kreis wurden in der Kalenderwoche 17 insgesamt 4 198 Impfungen durchgeführt (2529 Impfungen mit Biontech Pfizer; 2241 Erst- und 288 Zweitimpfungen. 1669 mit Astrazeneca; 1458 Erst- und 211 Zweitimpfungen). Im Schwarzwald-Baar-Kreis haben die Hausärzte mit Stand zum 4. Mai 14 175 Personen erstgeimpft und 436 zweitgeimpft, insgesamt haben sie also laut Landratsamt 14 611 Impfungen durchgeführt.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass Impftermine ausschließlich über die Telefonnummer 116 117 oder über www.impfterminservice.de vergeben werden. Das Kreisimpfzentrum weist darauf hin, dass die Termine derzeit gut eingehalten werden können. Die Impfdosen seien für jeden, der einen Termin erhalten hat, reserviert. Impflinge werden darum gebeten, erst kurz vor dem Impftermin, eine Vorlaufzeit von zehn Minuten reicht aus, zu erscheinen. Auch wenn es eine Wartezeit gibt, könne der Impftermin gehalten werden.