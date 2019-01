von Martin Himmelheber

Nach dem dramatischen Erdrutsch am Montagvormittag geht es nun an die Aufräumarbeiten. Die werden sich bis zu drei Wochen hinziehen, schätzt Bauunternehmer Martin Kopp. Vorrang habe derzeit die Hangsicherung, betont Oberbürgermeister Thomas Herzog.

Schramberg Großeinsatz: Erdrutsch überschüttet Parkplatz in Schramberg Das könnte Sie auch interessieren

Über Nacht hat es keine weiteren Erdrutsche am Hang hinter dem Schramberger Thomas-Philipps-Markt mehr gegeben, berichtet Stadtbrandmeister Werner Storz. Landesgeologe Clemens Ruch allerdings sah "im Augenblick noch Dynamik drin". Deshalb gelte ein Betretungsverbot für das Gelände um den Thomas-Philipps-Markt und den Markt selbst.

Hoch türmen sich Bäume und Erdmaterial auf dem Parkplatz des Marktes. | Bild: Martin Himmelheber

Nach einer Ortsbesichtigung mit Vertretern verschiedener Behörden, Feuerwehrleuten und Vertretern des Technischen Hilfswerkes oben an der Abbruchstelle beim früheren Gasthaus Schilteck und unten auf dem Parkplatz des Marktes berichtete Oberbürgermeister Thomas Herzog, die Lage sei "in der Nacht relativ ruhig geblieben". Die ganze Nacht über hätten die Feuerwehrleute aus zwei Pumpensümpfen links und rechts an der Abrutschung Wasser in Schläuche gepumpt, die das Wasser talabwärts in die Schiltach leiteten. Damit habe man Druck aus dem Hang genommen, erläuterte Geologe Ruch.

Feuerwehrmann Karl-Friedrich Teufel an einer der Wasserpumpen. | Bild: Martin Himmelheber

2500 Kubikmeter Erdreich abgerutscht

Er berichtet, dass oben bei einem in den 1950er- oder 1960er-Jahren angelegten Platz große Teile in eine Rinne abgerutscht waren. Der Dauerregen und die Schneeschmelze hätten das Material "stark durchnässt". Deshalb sei es schließlich abgerutscht. Ruch schätzte, es habe sich um etwa 2500 Kubik Erdreich gehandelt.

Landesgeologe Clemens Ruch erläutert, wie es zum Erdrutsch gekommen ist. | Bild: Martin Himmelheber

Auf dem Weg nach unten riss diese Erdmasse weitere Steine, Erde und Bäume mit sich. Deshalb, glaubt Martin Kopp, liege wesentlich mehr Material unten auf dem Platz. "Das ist ja drei bis vier Meter hoch."

Video: Martin Himmelheber

Dieser Riesenhaufen habe unglücklicherweise dazu geführt, dass nachströmendes Wasser aus der Rinne sich hinter dem Markt gesammelt und dann in den Markt hineingeflossen ist, erläutert Ruch. Die Erstmaßnahme des Abpumpens von Wasser über Nacht habe dafür gesorgt, dass die restliche Masse unter dem Parkplatz nicht weiter durchfeuchtet wurde und auch noch abrutschte, so Ruch. "Wir müssen jetzt schauen, dass die Passage nach unten frei bleibt und sich dort kein Wasser staut."

Einige Bäume müssen gefällt werden

Außerdem müssen Spezialisten einige Bäume, die am oberen Rand noch stehengeblieben sind, fällen. Auch werde man versuchen, einige Holzbeugen abzuräumen. Mit einer Hangdrainage und einer Querrinne oberhalb des Parkplatzes möchte man dafür sorgen, dass kein weiteres Wasser in den gefährdeten Bereich eindringt.

Video: Martin Himmelheber

Hier könne man keinesfalls mit schwerem Gerät arbeiten, betonte Ruch. "Das wäre zu gefährlich, weil der Hang weiter abzurutschen droht." Unten beim Markt soll ein "Gerinne" geschaffen werden, durch das eventuell noch abgehendes Geröll direkt in die Schiltach geleitet wird.

Momentan kann das gesamte Gelände nicht betreten werden. Ein Experte vermutet, dass weiteres Material abrutschen könnte. | Bild: Martin Himmelheber

Langfristig müsse ein Planungsbüro überlegen, wie man den Steilhang so abfangen kann, dass er stabil bleibt. Aber jetzt müssen wir erst einmal die öffentliche Sicherheit herstellen."