von Martin Himmelheber

Markt nicht geöffnet: Als er kurz nach 7 Uhr zum Markt gekommen sei, hätten schon Schlamm und Baumstämme auf dem Parkplatzgelände gelegen, berichtet Marktleiter Christoph Moosmann. Er habe sich deshalb entschlossen, den Markt nicht zu öffnen. "Ich habe dann gleich die Behörden informiert." Außerdem hat er eine Baufirma geholt, damit diese das Geröll beiseite schafft. "Das war soweit ok". Doch dann kamen mehrere Nachrutschungen den Hang hinunter, zerstörten ein Nebengebäude und blockierten den Markteingang komplett. Die Helfer mussten sich aus dem Gefahrenbereich in Sicherheit bringen.

Ein Erdrutsch hat den Parkplatz des Thomas-Philipps-Marktes überschüttet. | Bild: Martin Himmelheber

Wasser fließt ins Gebäude: Wasser floss in den Markt und ein Brandmelder alarmierte gegen 9.30 Uhr die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte versuchten gemeinsam mit den Bauleuten, dem Wasser einen Weg zu bahnen, damit es nicht noch zu weiteren Schäden kommt. Laut Tiefbauamtsleiter Klaus Dezember sind das geologische Landesamt, das Regierungspräsidium und die Gewässerdirektion informiert worden.

Eine braune Brühe läuft durch den Markt, der nun erst einmal geschlossen bleibt. | Bild: Martin Himmelheber

Möglicherweise einsturzgefährdet: Um die Mittagszeit waren Fachleute von den verschiedenen Behörden vor Ort, um sich einen Eindruck von der Lage zu machen. Das Landratsamt hat den stellvertretenden Kreisbrandmeister, den Rottweiler Kommandanten Frank Müller, an die Einsatzstelle beordert. Er soll sich im Auftrag der Behörde ein Bild von der Lage vor Ort machen. Auch im Einsatz, hier als Bau-Sachverständiger, der Rottweiler stellvertretende Stadtbrandmeister Joachim Wollstädt. Für den Leiter des Landesamtes für Geologie in Freiburg, Dr. Clemens Ruch, war dies nicht der erste Besuch in Schramberg. Schon beim Erdrutsch hinter der Schönen Aussicht war er als Fachmann vor Ort gefragt. Nun wollte er sich aber noch nicht spontan äußern.

Stadtbrandmeister Werner Storz informiert OB Thomas Herzog über die Aufräumarbeiten. | Bild: Martin Himmelheber

Auch Oberbürgermeister Thomas Herzog war zum Marktgelände gekommen, um sich aus erster Hand zu informieren. Er berichtet, Anwohner erinnerten sich, dass in den Fünfziger- oder Sechzigerjahren die Rinne aufgefüllt worden sei. Es sei aber kein Müll gewesen. Ein Experte der Feuerwehr vermutet, dass das Hauptgebäude des Marktes einsturzgefährdet sein könnte. Marktleiter Moosmann ist überzeugt, die massiven Betonstützpfeiler müssten das aushalten.

Bild: Martin Himmelheber

Schadenshöhe noch unklar: Allerdings könnte der Wasserdruck hinter dem Gebäude eine der Außenwände eindrücken. Eines sei klar: "Diese Woche geht im Markt nichts." Das Wasser, das durch den Markt floss, habe doch große Schäden angerichtet. Genau beziffert werden könne die Schadenshöhe noch nicht, so Moosmann, aber sie werde sich bestimmt im sechsstelligen Bereich bewegen. Nun würden Sicherungsmaßnahmen ergriffen. Bis zum Einbruch der Dunkelheit räumte Bauunternehmer Martin Kopp Bäume und Geröll beiseite und Forstleute sägten die Stämme in transportable Stücke. OB Herzog meint: "Hauptsache, es ist niemandem etwas passiert."