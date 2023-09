Bundesweit heulen am Warntag am Donnerstag, 14 September, wieder die Sirenen. Dann sollen laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) die Warnkanäle erprobt werden, die Menschen in Deutschland vor Gefahren warnen.

Ob kriegerische Ereignisse, Hochwasser, Großbände: Im Krisen- und Katastrophenfall ist es wichtig, dass die Bevölkerung rechtzeitig gewarnt werde, um sich in Sicherheit bringen zu können.

Es gibt keine Sirenen mehr

In Niedereschach und seinen Ortsteilen wird es still bleiben, denn die Gemeinde hat keine funktionierenden Sirenen mehr. Die Bürger können also nur über Radio und Fernsehen, Warn-Apps, Anzeigetafeln, Lautsprecherwagen oder den Mobilfunkdienst Cell Broadcast informiert werden, soweit vorhanden.

Das strittige Thema hat bereits im vergangenen Jahr vor dem damaligen Warntag die Gemüter im Ort erregt. In einer Abstimmung im Mai 2022 war im Gemeinderat der Beschluss gefasst worden, das vorhandene Sirenenanlagenkonzept gegebenenfalls zu ergänzen, die Möglichkeit der Förderung weiter zu prüfen, notwendige Anträge zu stellen sowie geförderte Maßnahmen umzusetzen.

Wunsch: Neue Sirenen

Damit hatte das Gremium gleichzeitig eine frühere Entscheidung revidiert, wonach in der Gesamtgemeinde keine neuen Sirenen installiert werden sollen.

Bedingung: Neues Förderprogramm

Die Umsetzung wurde jedoch daran geknüpft, dass seitens des Bundes oder Landes ein neues Förderprogramm für die Installation von Sirenen aufgelegt wird.

Bürgermeister Ragg hatte auch darauf hingewiesen, dass im Jahr 2021 das Innenministerium des Bundes ein Sonderförderprogramm zur Errichtung und Ertüchtigung von Sirenen aufgelegt hatte.

Wo stehen noch Sirenen und wo könnten sie hin? Bereits im Jahr 2020 hatte es Überlegungen gegeben, zur Neu- oder Wiederinbetriebnahme der Sirenen die noch vorhandenen Anlagen wieder in Betrieb nehmen zu können. Während die vorhandene Sirenenanlage auf dem Feuerwehrgerätehaus in Niedereschach als aktuell einzige Sirenenanlage in der Gesamtgemeinde noch mit Einschränkungen in Betrieb ist, wurde die früher vorhandene Anlage auf dem Schuldach in Niedereschach demontiert. Aus topographischen Gründen wären im Kernort Niedereschach allerdings zwei Sirenen notwendig. Im Ortsteil Fischbach gab es früher zwei Sirenen, jeweils eine auf dem Dach des Gasthauses „Zum Mohren“ und auf dem Gasthaus „Kreuz“. Die Anlage auf dem „Kreuz“ wurde demontiert und entsorgt. Bei der Sirene auf dem „Mohren“ wurde die Stromversorgung gekappt. Unwirtschaftlich, die Anlage dort wieder zu ertüchtigen. In Schabenhausen war die Sirene bisher auf dem Haus der Vereine installiert und könnte dort auch wieder installiert und in Betrieb genommen werden. In Kappel wurde die Sirene auf dem Schulgebäude von der Feuerwehr abgebaut, entrostet und wieder hergerichtet und auch wieder installiert, könnte also in Betrieb genommen werden.

Diese Fördermittel seien innerhalb weniger Wochen aufgezehrt gewesen. „Wir gehen daher davon aus, dass weitere Förderprogramme folgen werden, wodurch wir einen großen Teil der Kosten gegenfinanzieren können“, so hatte der Bürgermeister im Mai 2022 gehofft.

Schlechte Aussichten

Wie schaut die Gemeinde nun auf den kommenden Warntag und wie sieht es mit den Möglichkeiten zur Warnung der Bevölkerung in der Gemeinde aus, gibt es irgendwann neue Sirenen?

„In absehbarer Zeit wohl nicht“, so betont Bürgermeister Martin Ragg und weist die Schuld hierfür ganz klar den zuständigen Stellen in der Regierung zu.

Gemeinde steht aber in den Startlöchern

Bisher gültiger Beschluss im Gemeinderat sei, dass, wenn es ein neues Förderprogramm gibt, man sich in Niedereschach unmittelbar dafür bewerben werde.

Seither sei jedoch kein neues Förderprogramm aufgelegt worden. Und das, was momentan noch bis Ende 2023 laufe, das sei das uralte Förderprogramm, das jedoch schon längst überzeichnet sei.

Die noch vorhandene und eingeschränkt einsatzfähige Sirene auf dem Feuerwehrhaus in Niedereschach. | Bild: Jerger, Gerd

Und dabei gehe es nur noch darum, die Anträge von denjenigen Kommunen abzuwickeln, die sich damals beworben hatten.

Also noch dieselbe unbefriedigende Situation wie seit zwei Jahren. „Wir stehen in den Startlöchern, sobald das neue Förderprogramm aufgelegt wird“.