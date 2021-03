von Gerd Jerger

Nun steht sie wieder an ihrem angestammten Platz, und die Gläubigen in der Elsenau können sich wieder an ihrem altbekannten Aussehen erfreuen.

Die Lourdes-Grotte in Kappel hat wieder eine Madonna. Wenn auch nur auf Leinwand. | Bild: Bild: Gerd Jerger

Die Marienfigur in der Lourdes-Grotte Elsenau, die vor Kurzem mutwillig zerstört wurde, wurde nun, so wie sie einst war, auf eine Leinwand projiziert und von Diakon Stefan Fornal und Gemeindereferent Michael Käfer an ihrem ursprünglichen Platz wieder angebracht.

Stefan Fornal und Michael Käfer stellen die Ersatz-Madonna auf Leinwand in der Grotte auf. | Bild: Bild: Gerd Jerger

Bei einbrechender Dämmerung ist die Madonna sicherlich kaum von ihrem einstmaligen Original zu unterscheiden, und bis zur Fertigstellung der neuen Madonnenfigur wird sie hoffentlich am jetzigen Platz die Gläubigen erfreuen, so hoffen es jedenfalls Stefan Fornal und Michael Käfer nach getaner Arbeit.