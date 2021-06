von Albert Bantle

Um eine Woche verschoben wurden die beiden am 20. Juni und 1. August in Niedereschach in der Eschachhalle geplanten Impftermine. Wie berichtet, war Bürgermeister Martin Ragg seit längerem bemüht, für die Bürger einen Impftermin vor Ort mit einem mobilen Impfteam zu erhalten.

Am Montag hat die Gemeindeverwaltung nun die Nachricht erhalten, dass am Sonntag, 27. Juni das Mobile Impfteam aus Offenburg vor Ort sein wird. Der Folgeimpftermin für die zweite Impfung wäre demnach am Sonntag, 8. August geplant. Wer sich bereits angemeldet hat, braucht die Anmeldung nicht zu wiederholen. Im Verlauf der nächsten Woche erhalten alle, die sich angemeldet haben eine Terminbestätigung oder auch eine Absage falls die Zahl der Anmeldungen die zur Verfügung stehenden Impfdosen übersteigen sollte. Anmeldungen unter impftermin@niedereschach.de, die Terminvergabe erfolgt nur über diese E-Mail Adresse. Wer sich mit E-Mails nicht auskennt, hat die Möglichkeit, sich unter der Telefonnummer 07728/648700 bei der Gemeindeverwaltung zu melden.

Beim Termin mitzubringen sind Impfpass, Terminbestätigung, Personalausweis, Krankenversichertenkarte und wenn möglich ein ausgefüllter Anamnese Bogen, den man unter www.rki.de herunterladen kann.