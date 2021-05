von Cornelia Putschbach

Die Gemeinde Mönchweiler plant in Zusammenarbeit mit den örtlichen Arztpraxen von Ilona Stromberger und David Löttrich einen kommunalen Impftag für die Einwohner in der Alemannenhalle.

Die Aufhebung der Priorisierung für den Impfstoff von Astrazeneca in Arztpraxen in Baden-Württemberg macht diese Aktion möglich. In den Impfzentren bleibt die Priorisierung dagegen weiterhin bestehen. Das Angebot in der Alemannenhalle kann von allen Einwohnern von Mönchweiler genutzt werden.

Alle Interessierten bittet die Gemeindeverwaltung, eine E-Mail an impfung@moenchweiler.de mit folgenden Daten zu senden: Geburtsdatum, Name, Anschrift und Telefonnummer.

Alternativ können sich Interessenten ab dem 17. Mai telefonisch unter der Rufnummer 07721/9480-0 oder 07721/9480-20 für eine Impfung anmelden. Danach erhalten die Interessenten durch die Gemeindeverwaltung eine Terminbestätigung.

Aufgrund der Rückmeldungen wird die Gemeinde den Bedarf an Impfstoff abschätzen. Der geplante Impftag, an dem ausschließlich der Impfstoff von Astrazeneca verimpft wird, findet voraussichtlich an einem der kommenden Samstage statt. Eine Impfung ist ab 18 Jahren möglich.