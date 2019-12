von Cornelia Putschbach

Die BES zeyko Küchenmanufaktur GmbH hat beim Amtsgericht Villingen-Schwenningen einen Insolvenzantrag mit Antrag auf Eigenverwaltung gestellt. Dieses gab dem Antrag statt und ordnete, wie erst am Montagnachmittag bekannt wurde, bereits am Freitag die vorläufige Eigenverwaltung an. Vorläufiger Sachwalter ist der Stuttgarter Rechtsanwalt Philipp Grub. Ziel des Verfahrens sei die vollständige Sanierung und Neuausrichtung des Schwarzwälder Traditionsunternehmens, so Philipp Grub in einer Erklärung zum Verfahren. Grund für die seit einiger Zeit vorhandene finanzielle Schieflage sei unter anderem, dass die Strukturen und Prozesse des Unternehmens nicht mehr effizient genug seien.