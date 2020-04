Der neue Löffinger Pfarrgemeinderat ist gewählt. Allerdings lag die Wahlbeteiligung bei nur 15,46 Prozent, was sicherlich auch der Coronakrise und der damit fehlenden Präsenzwahl geschuldet ist. Insgesamt waren 4017 Wähler in der Heiligkreuz Pfarrei Löffingen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. 16 Pfarrgemeinderäte wurden gewählt, 20 Kandidaten standen zur Wahl. Mit 493 Stimmen setzte sich der bisherige Pfarrgemeinderatsvorsitzende Arno Gärtner (Seppenhofen) an die Spitze, gefolgt von Claudia Ketterer aus Unadingen (469), August Kuster aus Göschweiler (443), Elisabeth Faller aus Bachheim (442), Heidi Maichle-Duttlinger aus Seppenhofen (405), Ralf Pacher aus Löffingen (403), Pia Kaltenbrunn aus Reiselfingen (399), Thomas Rosenstiel aus Seppenhofen (388), Juliana Preibisch aus Dittishausen (385), Andreas Gänsler aus Dittishausen (383), Manfred Krupp aus Seppenhofen (383), Clemens Knöbel aus Reiselfingen (366), Georg Pfeifer aus Bachheim (360), Martina Wehrle aus Unadingen (342), Franziska Netz aus Unadingen 339 und Veronika Greiner aus Unadingen mit 332 Stimmen. Auf Anhieb konnten Elisabeth Faller, Ralf Pacher, Andreas Gänsler, Franziska Netz und Veronika Greiner in den Pfarrgemeinderat einziehen.

Die Statistik zeigt, dass aus Unadingen gleich fünf Kandidaten und aus Seppenhofen vier Kandidaten in den Pfarrgemeinderat der Heilig Kreuz Pfarrei gewählt wurden. Die Richtigkeit dieser Wahl bescheinigten der Wahlvorstand mit Wolfgang Schwörer, Rita Rosenstiel und Christel Fehrenbach.

Angedacht ist, dass am 23. April die konstituierende Sitzung des neuen Pfarrgemeinderats stattfinden soll. Geplant ist der Beginn um 19 Uhr mit einem Gottesdienst. Am 3. Mai soll im Gottesdienst um 10.30 Uhr der ausscheidende Pfarrgemeinderat verabschiedet und der neue vorgestellt werden. „Ob dies allerdings auch realisiert werden kann“, so Pfarrer Johannes Kienzler, „ist fraglich und hängt von weiteren Maßnahmen und Anordnungen ab.“

Sicher ist bereits, dass im September Ingrid Bausch als Gemeindereferentin in die Pfarrei Heilig Kreuz ihre Stelle antreten wird.