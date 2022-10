Mitten im Wald, am Fuße des Höllentalviduktes, etwas Schnee, Glühwein. So können sich viele bereits jetzt in die Weihnachtszeit hineinträumen. Allzu lange muss darauf aber auch gar nicht mehr gewartet werden.

Wann öffnet der Markt?

Der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht öffnet am Freitag, 25. November, um 15 Uhr wieder seine Pforten. Das Marktkonzept ist an die Herausforderungen durch das Coronavirus angepasst. Wie die Hochschwarzwald Tourismus GmbH informiert, gebe es eine eingeschränkte Gästekapazität, höchstmögliche Sicherheit und unbeschwerten Genuss. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt mit mehr als 40 Austellern an allen vier Adventswochenenden.

Energie zu sparen ist wichtig

Nachhaltigkeit ist beim Weihnachtsmarkt ein wichtiges Element. So ist er als Green-Event BW ausgezeichnet. Das bedeutet, er erfüllt die erforderlichen Kriterien, die das

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg für nachhaltige Veranstaltungen festgelegt hat. Beispielsweise wird der Strom für den Markt ausschließlich aus erneuerbaren Energien gewonnen. Mit Hilfe von LED-Lichtern zur Illumination des Viaduktes wird zudem der Stromverbrauch in den wenigen Betriebsstunden deutlich reduziert.

Wichtige Informationen Eintrittskarten

hochschwarzwald.de/Weihnachtsmarkt

Beim Kauf der Eintrittskarte wird den Marktbesuchern ein Zeitfenster (Timeslot) von

zwei bis zweieinhalb Stunden angeboten. Eintrittskarten sind ausschließlich im Vorverkauf und per Online-Buchung erhältlich:Beim Kauf der Eintrittskarte wird den Marktbesuchern ein Zeitfenster (Timeslot) vonzwei bis zweieinhalb Stunden angeboten. Sicherheit Um die beste Erlebnisqualität und höchstmögliche Sicherheit bieten zu können, wird die

Besucherkapazität auf dem Marktgelände pro Zeitfenster auf 2500 Personen begrenzt –

das entspricht 50 Prozent des regulären Fassungsvermögens. Shuttlebus Die Shuttlebusse ab Titisee, Hinterzarten, Himmelreich und der VIP-Bus ab Freiburg

verkehren zum Markt und zurück nach festen Abfahrtszeiten. Dadurch sollen Wartezeiten

für Besucher möglichst vermieden werden. Gäste buchen ihren Platz im Bus für die

Hin- und Rückfahrt zusammen mit dem Eintrittsticket. In den Shuttlebussen gilt die

Maskenpflicht. Gäste, die zu Fuß zum Weihnachtsmarkt kommen, erhalten eine Eintrittskarte mit dem

Vermerk „Eigenanreise“. Damit ist keine Rückfahrt per Shuttlebus möglich.

Festlicher Weihnachtsbaum und Krippenpfad in romantischer Landschaft

Ein erleuchteter Weihnachtsbaum bildet erneut den Mittelpunkt des Marktes. Darüber hinaus erzählt der Krippenpfad von Holzbildhauer Simon Stiegeler an mehreren Stationen anschaulich die Weihnachtsgeschichte. An den Samstagen und Sonntagen sorgen jeweils gegen Abend verschiedene regionale Künstler für musikalische Unterhaltung.

Postkarte an den Weihnachtsmann

Für die kleinen Gäste hat samstags und sonntags wieder das Weihnachtspostamt von 15 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Kinder können dabei einen Wunsch per Postkarte an den Weihnachtsmann schicken, vier Kinderwünsche werden am Ende ausgelost und erfüllt. Darüber hinaus wartet auf die Kleinen eine Weihnachtsmarkt-Rallye mit Belohnung.

Laternenwanderung zum Weihnachtmarkt

Wer sich gerne zu Fuß in das bewaldete Weihnachtsdorf aufmachen möchte, kann an den

Laternenwanderungen in die Ravennaschlucht teilnehmen. Gästeführer begleiten die Tour mit Sagen und mystischen Geschichten. Startpunkt ist das Kurhaus in Hinterzarten. Beim Weihnachtsmarkt angekommen, erhalten die Teilnehmenden ein Säckchen mit „Schlemmer-Talern“. Diese können an fünf unterschiedlichen Essensständen gegen eine Probierportion mit regionalen Köstlichkeiten eingetauscht werden. Informationen und Buchung unter: hochschwarzwald.de/Weihnachtsmarkt

Erster Wäldertag für Einheimische

Am Donnerstag, 8. Dezember, öffnet der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht exklusiv

für die Hochschwarzwälder. Alle Einheimischen, die in den 21 angeschlossenen

Gemeinden der Hochschwarzwald Tourismus GmbH wohnen, können sich ihr Ticket unter

Angabe der entsprechenden Postleitzahl online buchen. Von 17 bis 21 Uhr verspricht der

Wäldertag reduzierte Eintrittspreise.

Öffnungszeiten

An allen vier Adventswochenenden, jeweils freitags von 15 bis 21 Uhr, samstags von 14 bis 21 Uhr und sonntags von 14 bis 20 Uhr.

Eintritt

5 Euro bei Ankunft bis 16 Uhr, danach 6 Euro für Erwachsene; Kinder und Jugendliche

bis 16 Jahre haben freien Eintritt; Gruppen ab 20 Personen erhalten eine Ermäßigung von

0,50 Euro pro Person.

Anfahrt

Empfohlen wird die Anreise mit der Bahn bis zu den Bahnhöfen Himmelreich (aus

Richtung Freiburg), Hinterzarten und Titisee (aus Richtung Donaueschingen). Von dort aus

steuern regelmäßig Shuttlebusse kostenlos zum Weihnachtsmarkt. Die Abfahrt der Shuttlebusse ab Titisee ist beim Kurhaus auf dem Busparkplatz.

VIP-Bus

Zusätzlich verkehrt dreimal (freitags nur zweimal) pro Öffnungstag ein VIP-Bus vom Konzerthaus Freiburg zum Weihnachtsmarkt und wieder zurück – ab 17 Euro pro Person, inklusive Eintrittskarte.

Wanderung

Alternativ bietet sich eine Wanderung ab Hinterzarten durch das Löffeltal an (ca. 45 bis 60 Minuten) an.

Verkehrsbeschränkungen

Während der Öffnungszeiten ist die Zufahrt zum Hofgut Sternen für den allgemeinen Fahrzeugverkehr gesperrt. Ausgenommen von der Sperrung sind Shuttlebusse,

Reisebusse und Marktbesucher mit Parkplatzreservierung sowie Standbetreiber,

Hotelgäste und Hotelmitarbeitende mit Ausnahmegenehmigung.