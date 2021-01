In Titisee-Neustadt stieg die Zahl der Corona-Fälle um neun auf 284, gegenüber stehen 14, Vorwoche 19, akute Infektionen. Kaum Bewegung gab es in weiteren Schwarzwaldkommunen Hinterzarten (46) und Friedenweiler (45) verzeichneten keine Neuinfektionen. Die Akutinfektionen weisen in Hinterzarten (-1) und Friedenweiler (-2) jeweils eine Person aus. Die höchsten Infektionszahlen im Kreis weist die Kurgemeinde Bad Krozingen aus. Die Gesamtzahl stieg um zehn auf 508, das Akutgeschehen halbierte sich von 37 auf 18. Das spiegelt einen kreisweiten Trend wider. Aktuell 332 Akutfälle bedeuten einen Rückgang von 25 Prozent gegenüber der Vorwoche.