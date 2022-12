Titisee-Neustadt vor 2 Stunden Skisprung-Weltcup souverän gemeistert: So fällt die Bilanz des Roten Kreuzes aus Zehn Versorgungen und ein Krankentransport beim großen Wintersport-Event in Titisee-Neustadt stellen für die DRK-Einsatzkräfte durchaus beherrschbare Aufgaben dar.

Unübersehbar auch in der einsetzenden Dämmerung: das DRK-Team in an der Skischanze in Titisee-Neustadt. | Bild: Matthias Albiez