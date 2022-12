9000 Skisprungfans an drei Tagen sehen die Skisprung-Wettkämpfe in Titisee-Neustadt. Katharina Althaus gewinnt das Springen und übernimmt die Gesamtführung. Bei den Männern landet der Pole Dawid Kubacki auf Platz eins.

Ein Hauch von Nostalgie wehte durch das Schmiedsbachtal. Vieles erinnerte an die Skisprungveranstaltungen aus der Zeit vor der Corona-Pandemie in den Jahren 2019 und früher. Endlich wieder Zuschauer an der Hochfirstschanze, die rund 9000