Löffingen – Die Corona-Zahlen für die östlichste Kommune des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald gehen weiter zurück. Das lässt sich aus der Wochenstatistik des Landratsamtes lesen. Jeden Donnerstag werden die aktuellen Werte mit denen des Donnerstags der Vorwoche verglichen. Demnach ging die Zahl der akuten Infektionen in Löffingen von neun auf fünf zurück, die Gesamtzahl der Infektionen stieg geringfügig um zwei auf 173.

Ein anderes Bild zeichnet sich für Titisee-Neustadt ab. 41 akute Infektionen, eine mehr als in der Vorwoche, bringen die Doppelstadt hinter Bad Krozingen (55) und Müllheim (54) an die Spitze im Kreis. Um 17 auf 272 gestiegen ist die Gesamtzahl an Covid-19-Infektionen.

Drei statt vorher acht akute Infektionen weist Friedenweiler auf. Die Zahl an Gesamtinfektionen ist mit 44 ebenso hoch und gleichbleibend wie in Hinterzarten. Hinterzarten und Feldberg sind im Landkreis die einzigen Schwarzwaldkommunen ohne aktiven Corona-Fall.