Demnach hat sich innerhalb der vergangenen sieben Tagen nur eine Person mit dem Coronavirus infiziert. Die Gesamtzahl liegt am Donnerstag bei 174. Die Zahl der akuten Fälle reduzierte sich von fünf auf drei.

Akutinfektionen haben sich halbiert

Mehr als halbiert haben sich die akuten Infektionen in Titisee-Neustadt. Standen am vergangenen Donnerstag 41 in der Bilanz, sind es heute 19. Die Gesamt-Infektionszahl kletterte um drei auf 275. Zwei akute Neuinfektionen meldet Hinterzarten bei 46 Gesamtinfektionen. In Friedenweiler leben, wie in der Vorwoche, drei Infizierte. Die Gesamtzahl stieg von 44 auf 45.

Bad Krozingen ist Hotspot

Hotspot im Landkreis ist Bad Krozingen mit 498 (+12) Infektionen in der Summe. Erfreulich ist im Kurort der Rückgang der Akut-Infektionen um 18 auf 55. Diese Tendenz spiegelt sich bei einem Blick auf die Kreis-Gesamtbilanz wider. 356 Akutinfektionen bedeuten einen Rückgang von 17,5 Prozent. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen stieg um 3,3 Prozent auf 4883.