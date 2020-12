Ab dem heutigen Dienstag werden in der Scheffelapotheke in Löffingen für alle Bürger ab 60 Jahren, Menschen mit Vorerkrankungen und Risikoschwangerschaft kostenlos jeweils drei FFP2-Masken verteilt. Dazu wurde ein Konzept entwickelt um Warteschlangen zu vermeiden.

Genügend Masken sind offenbar vorhanden: Für Löffingen und das Umland, so rechnet Apotheker Frank Siefert, seien dies 9000 Masken pro Monat. „Wir haben genügend Masken hier, deshalb bitte ich von Hamstern wie beim Toilettenpapier abzusehen“, so der Apotheker und Inhaber der Löffinger Scheffelapotheke. Insgesamt hatte er 240.000 Masken – auch für Apothekerkollegen aus der Region – von zwei Experten direkt in Frankfurt abholen lassen.

40.000 Stück im Lager

Diese Beiden haben vor Ort verschiedene Masken und die notwendigen Zertifikatsvorlagen geprüft. „Wir haben uns dann für dieses hochwertige Modell entschieden“, weil es hocheffizient Viruspartikel abfange, so Frank Siefert. Die Masken seien zwar teurer, aber auch ein Muss, um das Infektionsrisiko zu verringern. Für Löffingen und das Umland hat Siefert 40.000 Stück im Lager, die einzeln verpackt abgegeben werden. So kann er bei Bedarf auch mehr kostenlose Masken zur Verfügung stellen: „Keine Panik – Mehrbedarf ist kein Problem.“

Die Ausgabe kostenloser FFP2-Masken für Risikogruppen beruht auf einer in der vergangenen Woche erstellten Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums. Die Apotheken, die die Masken im Großhandel bestellen und bereithalten müssen, erhalten pro Maske sechs Euro Honorar. Genannt wurden jeweils 15 Gratis-Masken für eine berechtigte Person, die in mehreren Chargen ausgegeben werden. In der ersten Phase soll die Vorlage des Personalausweises genügen.

Warteschlangen sollen vermieden werden

Der zweite wichtige Appell des Apothekers Frank Siefert: „Kontakte vermeiden, gerade für Risikogruppen.“ Mit einem ausgeklügelten System möchte er mit dem 21-köpfigen Team lange Warteschlangen vermeiden. Kinder oder Enkelkinder können die Masken für die Senioren abholen. Aufgrund der Größe von Apotheke und Gesundheitsladen können gleichzeitig bis zehn Personen bedient werden.

Für Medikamente und Masken kann der kostenlose Lieferservice der Löffinger Apotheke gebucht werden. Dieses Angebot funktioniert telefonisch, schneller geht es aber, wenn die App des Apothekenverbunds Linda bei der Bestellung verwendet wird.

Maske innen nicht berühren

Wichtig, so Frank Siefert ist die richtige Handhabung der Maske. Die Maske nicht innen berühren und mit gewaschenen oder desinfizierten Händen aufsetzten. Dabei ist zu beachten dass sowohl die Nase als auch der Mund bedeckt sind. Die Maske von außen so halten, dass beide Bänder nach unten zeigen.

Die Maske auf Mund und Nase legen, das untere Band über den Kopf in den Nacken, das obere Band zum Hinterkopf ziehen. Dann das Nasenteil fest an die Nase drücken und kontrollieren, dass die Maske gut abschließt. Brillenträger sollen die Brille erst jetzt wieder aufsetzen. Beschlägt diese nur minimal oder gar nicht, sitzt die Maske richtig. Eine FFP2-Maske ist wiederverwendbar, sollte aber bei Durchnässung, Erkaltung oder Krankheiten gewechselt werden.