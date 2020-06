Karlheinz Rontke, der im März mit 70 Prozent zum Gemeindeoberhaupt gewählt wurde, ist nun offiziell als Bürgermeister von Eisenbach vereidigt worden. Wegen der Corona-Pandemie fand die Feier in der Wolfwinkelhalle statt, um den Bürgern und geladenen Gästen die Teilnahme zu ermöglichen.

Bürgermeisterstellvertreter Harald Müller nahm zwei Wochen nach Amtsantritt von Karlheinz Rontke diesen offiziellen Akt der Vereidigung vor. Nicht nur die Eisenbacher selbst waren zu dieser Vereidigung gekommen, auch Kollegen aus dem Sprengel und der Löffinger Bürgermeister Tobias Link, der auch Gemeinderäte mitgebracht hatte.

„Ein Traum wurde für mich wahr“

„Karlheinz Rontke hat in Löffingen Spuren hinterlassen“, so Link, der ehemalige Arbeitgeber des neuen Eisenbacher Bürgermeisters. Diese Spuren werde er nun zum Wohle der Gemeinde Eisenbach ziehen und auch Zeichen im Sprengel setzen, wie Link als Vertreter des Bürgermeistersprengels erklärte. Auch Harald Müller unterstrich, wie man sich in Eisenbach und in der Verwaltung auf den neuen kreativ-konstruktiv denkenden Bürgermeister freue.

„Ein Traum wurde für mich wahr“ so der gerührte Karlheinz Rontke. Vor der Wahl habe er sich intensiv mit den Wünschen der Bürger befasst, aber auch nachdrückliche Gespräche mit seinem Vorgänger Alexander Kuckes geführt, der Eisenbach nach vorne gebracht habe. Diesen Weg werde er kontinuierlich weitergehen und mit den Gemeinde- und Ortschaftsräten einen Entwicklungsprozess für die Zukunft anstoßen.

„Gemeinsam gestalten, zukunftsorientiert, lebenswert“, diese drei Schlagwort seines Wahlkampfes gelte es umzusetzen. Rontke lud die Bürger ein, gemeinsam mit der Verwaltung diesen Weg zu gehen, er habe immer ein offenes Ohr für Jeden.

Mit allen Mitarbeitern ist alles machbar

„Karlheinz, du musst deinen eigenen Weg als Bürgermeister gehen, was dir bei deinem Engagement, Können und Wissen nicht schwer fallen wird“, so der Löffinger Kollege Tobias Link. Die Arbeit sei nicht immer einfach, doch mit guten Mitarbeitern sei alles machbar. Link überreichte seinem neuen Kollegen Rontke einen „Bürgermeister-Werkzeugkoffer“ und für Ehefrau Andrea Blumen.