Löffingen vor 4 Stunden

Höhe des Schadens noch unklar: Maschinenbrand in Löffinger Metallfirma

Die Feuerwehr aus Löffingen sowie die Polizei aus Neustadt sind am Montag, 13. September, gegen 10.45 Uhr zu einem Brand in einer Fabrikhalle an der Gerwigstraße gerufen worden.