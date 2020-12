Ab dem 15. Januar sollen in Baden-Württemberg sogenannte Kreisimpfzentren ihre Arbeit aufnehmen, um die Bevölkerung im Rahmen der Corona-Pandemie mit dem neuen Impfstoff versorgen zu können. Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald wird das Impfzentrum in einer Halle in der Eisenbahnstraße in Müllheim einrichten, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt. Darauf haben sich das Sozialministerium, die Stadt und der Landkreis verständigt.

Langer Weg aus Löffingen

Wer aus Löffingen nach Müllheim fahren möchte, um sich impfen zu lassen, muss dazu viel Zeit einplanen. Das Navigationsgerät misst zwischen den beiden Städten eine Fahrtstecke von 88 Kilometern und eine Fahrtzeit von rund 80 Minuten.

Täglich sollen 800 Impfungen möglich sein

Sobald der Impfstoff geliefert ist, wird es möglich sein, täglich rund 800 Impfungen im Zweischichtbetrieb zwischen 7 und 21 Uhr in der Halle in Müllheim vorzunehmen. Die zu impfenden Personen durchlaufen dann von der Registrierung über einen Informationsfilm, eine Beratung bis hin zur Impfung alles in einem rund 45-minütigem Durchgang. Voraussetzung ist eine telefonische Terminvereinbarung vorab über ein Callcenter oder eine App des Sozialministeriums.

Löffingen Kostenlos für Risikogruppen: In der Löffinger Apotheke können FFP2-Masken abgeholt werden Das könnte Sie auch interessieren

„Die Errichtung des Zentrums in so kurzer Zeit ist eine große Herausforderung, die eines enormen Kraftakts aller Beteiligter bedarf“, unterstreicht Landrätin Dorothea Störr-Ritter die Größenordnung der Aufgabe.

Jeden Tag werden 56 Mitarbeiter benötigt

Für den Betrieb des Kreisimpfzentrums bedarf es auch der Unterstützung durch ehrenamtliche Kräfte von Hilfsorganisationen und Bevölkerungsschutz. Der Landkreis ist dazu in Gesprächen. Pro Tag besteht ein Personalbedarf von 56 Personen an Ärzten, medizinischem Fachpersonal und weiteren Mitarbeitern in verschiedensten Bereichen. Dazu kommen noch weitere 12 Personen in zwei mobilen Impfteams, die dem Kreisimpfzentrum angegliedert sind.

Weitere Helfer gesucht

Ärztinnen und Ärzte, die sich in dem Impfzentrum engagieren möchten, werden gebeten, sich bei der Landesärztekammer oder auf der Website der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg zu melden, wo sich auch Anmeldeformulare für Impfärzte und medizinisches Fachpersonal befinden.