Zwar stieg die Zahl der Gesamtinfektionen binnen sieben Tagen in Löffingen von 115 auf 129, doch die Zahl der akuten Infektionen erhöhte sich lediglich um eine auf 53. Anders in Titisee-Neustadt. Der erhöhten Gesamtzahl (165 statt 148) stehen auch 32 statt in der Vorwoche 27 akute Infektionen gegenüber.

Verschärft hat sich die Lage in der Gemeinde Schluchsee. Binnen einer Woche stieg die Gesamtzahl von 27 auf 37, statt zwei sind zehn Akutinfektionen gemeldet. Stabil ist die Situation in Friedenweiler (unverändert 29 Gesamtfälle und vier Akutinfektionen) und Hinterzarten. Bei 38 Gesamtfällen bisher ist Hinterzarten im Kreis die einzige Kommune ohne eine akute Corona-Infektion.

Bad Krozingen hat die meisten Fälle

Die Kommunen mit den meisten Corona-Fällen im Kreis bleiben Bad Krozingen (356, plus 21) Müllheim (324, plus 15) und Breisach (398, plus 15). Breisach (von 32 auf 27) und Müllheim (von 41 auf 37) weisen sinkende Akutzahlen auf, Bad Krozingen meldet stabil 33.

Im Landkreis stieg die Zahl der Gesamtinfektionen um 283, entsprechend acht Prozent. Gemeldet sind 509 akute Infektionen, ein Plus von 64 Fällen, beziehungsweise 14 Prozent.