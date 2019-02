Mit der Elektrifizierung der Höllentalbahn wird die durchgängige Fahrt von Breisach bei Freiburg nach Donaueschingen und Villingen möglich. Seit dem Frühjahr 2018 laufen die umfangreichen Streckenarbeiten, der Ausbau soll voraussichtlich noch bis Oktober 2019 andauern.

Die Realisierung dieses Projektes erfordert nun eine komplette Sperrung der Bahnstrecke zwischen Neustadt und Donaueschingen, da dieser Streckenabschnitt vollständig neu elektrifiziert wird. Dabei stehen nicht nur diese Arbeiten im Fokus, es müssen außerdem auch zahlreiche weitere bauliche Maßnahmen gestemmt werden.

Ausbau Kreuzungsbahnhof

Löffingen dient weiterhin als Kreuzungsbahnhof und benötigt deshalb zwei Gleise. Der Bahnsteig Gleis 1 endet künftig auf Höhe des Empfangsgebäudes. Der Bahnsteig an Gleis 2 wird in Richtung Westen gesetzt. Der neu zu errichtende Außenbahnsteig wird mit einer Länge von 140 Meter ersetzt. Die barrierefreie Erschließung beider Bahnsteige erfolgt über neue Zugangswege. Zur Einhaltung des Fahrplankonzepts sind in Löffingen gleichzeitige Einfahrten zweier Züge möglich. Deshalb werden die Einfahrweichen und Einfahrsignale Richtung Bahnhofsbereich verschoben. (pb)