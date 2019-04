„Diesen Luxus gönn ich mir“ – so das neueste Motto des Bäderstudios Fuss in Reiselfingen. Ein neues Bad ist allerdings weitaus mehr als Luxus. Es ist auch eine Wertsteigerung der Immobilie und vor allem auch ein Ort der Entspannung, des Wohlfühlens, hier tankt man Kräfte und genießt einfach nur. Um das Traumbad zu ermöglichen bedarf es einer individuellen, persönlichen und vor allem kompetenten Planung und Ausführung. Dass die Reiselfinger Badgestalter hier genau die richtige Anlaufstelle sind, zeigen die zahlreichen positiven Rückmeldungen zufriedener Kunden. Regina und Harald Fuss zeigen all die Möglichkeiten eines neuen Bades beim Tag der offenen Tür den Besuchern auf.

„Bei der Planung muss alles gut bedacht, berücksichtigt und geprüft werden, damit das Bad mehr Wohnqualität, mehr Spaß, mehr Genuss, Geborgenheit und Freude bieten kann“, betont Baddesignerin Regina Fuss. Deshalb sei ein intensives Gespräch vor der Planung ein absolutes Muss, ebenso eine fachgerechte Umsetzung des Projekts. Beides ist im Bäderstudio Fuss in Reiselfingen garantiert. So wurde Regina Fuss mehrfach als Badgestalterin ausgezeichnet und das Bäderstudio stellt seinen hohen Leistungsstandard anhand verschiedener Zertifizierungen unter Beweis, die auch regelmäßig überprüft werden.

Ein Traumbad wird durch verschiedene Funktionsbereiche zu einem Raum des Genießens, zu einer Wohlfühloase – und dies gilt auch für kleine Räumlichkeiten. Farben stimulieren die Sinne und sorgen so für die innere Balance und Harmonie im Raum. Ausgesuchte Details in edlem Design sind Highlights, die das neue Bad in Luxus hüllen. Dazu reizvolle Kontraste für eine besondere Stimmung und nicht zu vergessen die neue Medien-Welt, die auch im Bad schon längst Einzug gehalten hat.

Regina und Harald Fuss setzen nicht nur die Wünsche der Kunden um, sie zeigen auch tolle Alternativen und Materialmöglichkeiten auf, die in der großen Ausstellung sichtbar werden. So kann eine indirekte Beleuchtung an Wand und Decke völlig neue Akzente setzen, fugenlose Wandbeläge aus Glas oder Kunststoffglas für Spannung und Eleganz sorgen und das Bad zu einem echten Erlebnisraum machen. „Der Aha-Effekt muss nur gut geplant sein. Gewohntes mit verrückten Überraschungen vermischen, um so den Raum mit Reibung und Raffinesse wirken zu lassen“, erklären die Reiselfinger Badexperten. Ob als Komfortbad mit maximalen Möglichkeiten und Individualität auch im kleinen Bad, ob als Designbad mit ästhetischen Ansprüchen als Lebenseinstellung, oder als Premiumbad unter dem Motto: „Das Leben ist zu kurz, um Abstriche zu machen.“ Und beim Bäderstudio Fuss in Reiselfingen ist alles machbar.

Ein weiterer, entscheidender Vorteil für die Kunden ist der Service „Alles aus einer Hand“. Das bedeutet, dass von der Planung über die Koordination aller Gewerke, bis hin zur Fertigstellung alles in den kompetenten Händen von Regina und Harald Fuss liegt.

Tag der offenen Tür

Das Bäderstudio Fuss in Reiselfingen lädt am Samstag, 6. und Sonntag, 7. April, jeweils von 11 Uhr bis 17 Uhr, zum „Tag der offenen Tür“ ein.