Hochschwarzwald vor 4 Stunden

Aktion Feldner Mühle: Wie die Landfrauen Schlemmen mit Helfen verbinden

Am Sonntag, 8. September, ist es wieder soweit: Die Landfrauen des Bezirks Donaueschingen übernehmen die Bewirtung in der Feldner Mühle, einer Freizeiteinrichtung für Menschen mit Behinderung in Villingen.