„Ihr seid einfach geil! Weiter so“, schreibt ein Mann in einem Kommentar unter dem Youtube-Video der beiden Musiker. „Genial! So schön!“ und „Cooler Song zu einer Situation, die wir alle nicht haben möchten. Aber wenn wir zusammenhalten werden wir auch diese meistern“, kommentieren andere Youtube-Nutzer das Musikvideo aus Rottweil. Mittlerweile haben 5000 Menschen den Lockdown-Song „Als alles selbstverständlich war“ angesehen, der erst seit gut zwei Wochen öffentlich zu sehen ist.

Ralf Trouillet freut sich: „In den ersten Tagen hatten wir gleich 1000 Abrufe täglich.“ Ganz viele positive Rückmeldungen erreichten den 54-Jährigen seither via Whatsapp, per Email und telefonisch. Balsam für die gebeutelte Musiker-Seele, die es in den vergangenen Monaten durch die Corona-Einschränkungen nicht leicht hatte. Lediglich vier Auftritte gab es für Trouillet im gesamten Jahr, der sonst fast jedes Wochenende mit Bands und anderen Musiker-Kollegen auf der Bühne steht, zum Beispiel im Duo „Figa und Schuss“, was sicher einigen Menschen ein Begriff sein dürfte.

Im Liedtext von „Als alles selbstverständlich war“ verarbeiten die Musiker all das Erlebte, was ihnen im Lockdown fehlt und was sie sich zurückwünschen. Damit treffen sie offenbar direkt den Nerv vieler Menschen, denen es wegen in der Pandemie ähnlich ergeht.

Die Idee zum Song hatte Trouillet bereits während dem ersten Lockdown im April. Über eine Demoaufnahme und zwei Strophen Liedtext kam sein Ansatz damals jedoch nicht hinaus, da Corona-Einschränkungen schon wieder zu bröckeln begannen. „Ich hatte gehofft, dass der Song gar nicht mehr nötig sein wird“, erinnert sich der 54-Jährige. Doch es kam anders. Im Lockdown Nummer habe er sich mit Plietsch gemütlich zusammengesetzt und das angefangene Lied vervollständigt, bei ein paar Bier und guter Laune, wie Trouillet dem SÜDKURIER verrät.

Danach wurden die Ideen im eigenen Heimstudio aufgenommen und ein Video zum Song produziert. Dabei gab es Unterstützung von Kollege Johannes Aiple.

Hier können Sie sich das Ergebnis anschauen:

Weitere Informationen zu Musiker Ralf Trouillet und seiner neuen CD finden Sie auf seiner Bandcamp-Seite ralftrouillet.bandcamp.com. „Eigentlich wollte ich den Lockdown-Song auch noch auf die CD bringen, das hat aber nicht mehr ganz gereicht“, so der Musiker. Schon bald soll ein neues Video zum Lied „L‘Ange au Sourire“ erscheinen.