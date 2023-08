Ein 58-Jähriger hat am Mittwochmittag, 9. August, gegen 12.45 Uhr beobachtet, wie sich zwei junge Männer in der Kirnbachstraße an seinem geparkten und unverschlossenen Fiat Ducato zu schaffen machten und daraus ein Laptop und ein Mobiltelefon entwendeten. Das geht aus einer Polizeimitteilung hervor.

Beim Eintreffen der Polizei seien die beiden Täter zwar bereits geflüchtet gewesen. Aber der 58-jährige Autobesitzer haben einen der Tatverdächtigen kurze Zeit später erneut gesehen.

Opfer fasst einen der Täter selbst

„Während der Fahndung nach dem 25-jährigen mutmaßlichen Täter konnte der couragierte Mann den ebenfalls zuvor geflüchteten 27-Jährigen festhalten und einer weiteren verständigten Polizeistreife übergeben“, berichtet die Polizei. Bei dem 27-Jährigen konnten die gestohlenen Gegenstände jedoch nicht aufgefunden werden.

Die Polizei in Schramberg hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen und sucht nun Zeugen, die die beiden Männer bei dem Diebstahl oder auf der nachfolgenden Flucht beobachtet haben.

Der Jüngere der beiden sei mit einem roten Pullover bekleidet gewesen und mit einem schwarzen E-Scooter über die Schillerstraße und über den Schweizerparkplatz in Richtung Hardt geflohen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07422 2701-0 zu melden.