Der Reisemobilpark beim Bregnitzhof ist unter den passionierten Wohnmobilisten ein gern besuchter Platz. Der SÜDKURIER wollte wissen, woher kommen die Gäste und was sie bisher erlebt haben.

Arnold und Kerstin Kühnert: Die Viel-Gereisten

Arnold und Kerstin Kühnert wohnen im Elsaß. Nach Königsfeld kommen sie seit der Platz existiert. „Da waren die Bäume etwa eineinhalb Meter hoch, wie Bonsais“, weiß Arnold Kühnert.

Seit es den Reisemobilplatz in Königsfeld gibt, sind Arnold und Kerstin Kühnert häufige Gäste auf dem Platz. | Bild: Werner Müller

Das Ehepaar Kühnert ist ein reisefreudiges Paar. Sie kennen den Norden in Deutschland. Und die östlichen Regionen, mit dem Erzgebirge oder Thüringen. Sie waren schon an der Atlantikküste in Frankreich, im Loire Tal oder im französischen Naturpark Camargue.

Doch was treibt sie nach Königsfeld?

Bei der Frage, wie oft sie auf den Platz hier kommen, lachen Arnold und Kirstin Kühnert. „bis zu viermal im Jahr sind wir hier, auch im Winter und an Ostern. Wir mögen kleine Plätze und wir haben uns hier auch schon mit Freunden getroffen.“

Was sie so unternehmen?

„Unsere Fahrten sind oft spontane Entscheidungen, ob und wohin und wie lange wir bleiben“, sagt Arnold Kühnert. „Für uns ist es ideal, auf diese Weise Land und Leute kennen zu lernen. Und die Umgebung haben wir schon ausgiebig erkundet.“

Susann und Harald Klöckner: Die E-Biker

Susann und Harald Klöckner aus der Pfalz mit ihren E-Bikes. | Bild: Werner Müller

Susann und Harald Klöckner kommen aus der Pfalz. Auch sie gehören mittlerweile zu Stammbesuchern des Reisemobilparks. „Bestimmt waren wir schon zehnmal hier“, ist sich das Ehepaar sicher. Das letzte Mal? „Im vergangenen Dezember, da war es ganz schön vereist und glatt“, erinnern sich Susanne Klöckler.

Auch sie sind schon viel gereist, ob durch Kroatien, Österreich, Dänemark oder das Allgäu. Auch Unterkirnach stand schon als Reiseziel fest. „Dieses Mal sind wir drei Tage auf dem Platz“, sagt Harald Klöckler.

Und wo soll es in und um Königsfeld hingehen?

„Wir haben unsere E-Bikes dabei und bewegen uns damit in der nahen und weiteren Umgebung.“ So berichtet Harald Klöckler, dass sie heute gemeinsam 43 Kilometer geradelt seien. Dabei waren die Reiseziele: Burgberg und Tennenbronn.

Werner und Irma Scheurer: Der Kurzaufenthalt

Erstmals sind Werner und Irma Scheurer auf dem Reisemobilplatz in Königsfeld. Es gefällt ihnen dort und sie würden wiederkommen. | Bild: Werner Müler

Werner und Irma Scheurer kommen aus dem Aargau in der Schweiz. So sagt Werner Scheurer: „Wir sind auf der Durchreise und legen für eine Nacht hier die Rast ein.“ Der Grund: Daheim wird ein Fest gefeiert, das sie nicht versäumen wollen. Also bleiben sie nur kurz.

Der Reisemobilpark 21 Stellplätzen hat der Reisemobilpark. Er ist ganzjährig geöffnet. Die Anmeldung kann über die Tourist-Info Königsfeld, tourist-info@koenigfeld.de oder direkt bei Michael Weisser, per Telefon 07725/9164811 oder weisser.bregnitzhof@gmx.de erfolgen.

Mit dem Wohnmobil fahren sie oft, „aber nur kurze Strecken“. Und auch sonst seien sie gern mal für eine Woche im Monat weg, sagt das Ehepaar. „Heute sind wir aus Bad Herrenalb (Anm. Red. im Landkreis Calw) angereist. Und davor waren wir in Luxemburg mit Schweizer Freunden, um dort ein Motorradrennen zu besuchen.“

Ob sie wieder nach Königsfeld kommen wollen?

Ja, sagen beide. Allein schon „wegen der Eichhörnchen im Doniswald.“ Und: „Vor 30 Jahren waren wir mit unserem Sohn öfters im Schwarzwald. Man isst gut hier und kann vieles unternehmen. Vor allem kaufen wir vor Ort in Deutschland ein und bringen nichts an Lebensmitteln von daheim mit.“

Gefragt, wie Werner und Irma Scheurer ihr Ziel erreichen, sagen beide, „wir fahren keine Autobahn“. Da sehen sie dann auch viel vom Schwarzwald.