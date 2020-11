Ein Leerstand direkt in der Ortsmitte. Und das seit nun bald einundhalb Jahren. Wann geht denn nun endlich etwas voran im ehemaligen Treff-Markt? Und wer ist überhaupt dafür zuständig? Der SÜDKURIER hat nachgefragt.

Königsfeld Es tut sich etwas in der Königsfelder Ortsmitte: Der alte Treff-Markt könnte bald wieder mit Leben gefüllt werden Das könnte Sie auch interessieren

Herrnhuter Brüder-Unität ist am Zug

„Es liegt alles in der Hand der Herrnhuter Brüder-Unität„, sagt Bürgermeister Fritz Link auf Anfrage des SÜDKURIER. Der Erbbaupachtvertrag zwischen der Herrnhuter Brüder-Unität und der Edeka, der zunächst bis 2039 geschlossen worden war, sei inzwischen aufgelöst worden. Also könne, so der Bürgermeister, die Brüder-Untität nun über den Fortbestand des Gebäudes entscheiden. Dass vonseiten der Brüder-Unität nichts passiert, verwundert auch Fritz Link: „Wir warten auch, dass Aktivitäten folgen.“ Es gebe bereits einige Interessenten für das Gebäude, die die Gemeinde Königsfeld allesamt an Herrnhut verwiesen hätte. Darunter ein Sportstudio und eine Zahnarztpraxis. Für das Nebengebäude sei ein Besucherzentrum angedacht – mit einer historischen Sammlung der Brüdergemeine. Die Sanierung des Nebengebäudes, die Fritz Link als „notwendig“ bezeichnet, steht allerdings noch aus. „Die Sanierung ist schon seit letztem Jahr in Verzug“, sagt Link. Und: „40 000 Euro wurden uns für die Planung und das Gutachten zugesagt, inzwischen aber wegen Corona zurückgestellt.“

Königsfeld Aldi und Rossmann, das Ergebnis: So reagieren die Bürger Das könnte Sie auch interessieren

Brüder-Unität hält sich bedeckt

Vorschläge und Interessenten gibt es also einige, aber warum passiert nichts? Der SÜDURIER hat die Herrnhuter Brüder-Unität mit den Aussagen konfrontiert. Michael Schmorrde, zuständig für Recht und Liegenschaften bei der Brüder-Unität, zeigt sich am Telefon wortkarg und hält sich bedeckt. Alles, was er zu den Fragen über die Zukunft des Treff-Marktes sagen möchte, ist: „Wir haben abgewartet, wie es mit dem Bürgerentscheid ausgeht.“ Und: „Wir müssen nun überlegen, wie wir mit der Situation umgehen – zeitlich und auch finanziell.“ Wann man denn mit konkreten Plänen rechnen könne? Dazu will Schmorrde keine Angaben machen.

Dass das Gebäude also in naher Zukunft wieder belebt werden könnte, ist, wie es scheint, sehr fraglich.