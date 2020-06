Viel wurde Anfang des Jahres um den alten Treff-Markt am Zinzendorfplatz diskutiert. Von einigen Bürgern wurde der Leerstand als Alternative zu Aldi und Rossmann gesehen – mit einem Cap-Markt. Eigentlich gehört das Gebäude der Herrnhuter Brüder-Unität, momentan ist es aber bis 2039 vertraglich an Edeka gebunden. Jetzt ist eine Vertragsauflösung im Gespräch. Während Fritz Link bereits konkrete Pläne für das Gebäude hat, ist für die Herrnhuter Brüder-Unität hingegen ein Cap-Markt noch nicht ausgeschlossen.

Ein Loch klafft im Herzen Königsfeld, direkt in der Ortsmitte: Seit einem Jahr steht der ehemalige Treff-Markt – das Haus Just – am Zinzendorfplatz leer. Nachdem der Discounter im Juli vergangenen Jahres schließen musste, ist noch keine