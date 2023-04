Die Bürgermeisterwahl rückt näher und am Sonntag, 23. April, wird klar sein, wie die Königsfelder entschieden haben. Bleibt Fritz Link Bürgermeister, der das Amt schon seit 1999 inne hat oder gelingt dem Gegenkandidaten Fatih Cicek der Wahlsieg?

Fast 5000 Wahlberechtigte

In Königsfeld können das 4902 Menschen mit ihrer Stimme entscheiden, denn so viele sind in das Wählerverzeichnis eingetragen. „Von den 4902 Personen sind 125 unter 18 Jahren“, sagt Florian Kienzler, Hauptamtsleiter, auf Anfrage. Auch sie dürfen mitwählen. Ebenso Staatsangehörige eines anderen Mitgliedslandes der Europäischen Union. „In Königsfeld trifft dies auf 219 Personen zu“, erklärt Florian Kienzler.

Sieben Urnen-Wahlbezirke

Abgeben können die Königsfelder Wähler ihre Stimmen in sieben Urnen-Wahlbezirken und drei Briefwahl-Bezirken. Die Urnen-Wahlbezirke befinden sich in den Rathäusern aller Teilorte. In Weiler wird in der Gemeindehalle gewählt, in Erdmannsweiler im Dorfgemeinschaftshaus. Die Briefwahl-Bezirke sind im Rathaus Königsfeld sowie im Curavital und dem Bürgerservice.

67 Helfer im Einsatz

Damit die Wahl am Sonntag reibungslos abläuft, sind laut Auskunft des Hauptamtsleiters 67 Helfer im Einsatz. „Wir gehen davon aus, dass ein Ergebnis gegen 18.45 Uhr verkündet werden kann“, sagt Kienzler. Zur Präsentation der Wahlergebnisse und zur anschließenden Wahlparty im Haus des Gastes sei, so sagt Kienzler, die Bevölkerung herzlich eingeladen. Die Öffnung des Saales erfolgt um 18 Uhr.

Bürgermeisterwahl Königsfeld Wahl in Königsfeld: Das antwortet Fritz Link auf die Fragen der Bürger Das könnte Sie auch interessieren

Bis zum Dienstag dieser Woche lagen der Verwaltung etwa 800 Wahlscheinanträge vor. Bis zu diesem Zeitpunkt sind ungefähr 320 Wahlbriefe eingegangen, so teilt der Hauptamtsleiter mit.

Ein Blick zurück

1693 gültige Stimmen waren bei der Bürgermeisterwahl 2015 in der Wahlurne. Das ist eine Beteiligung von 36,45 Prozent. Von den Wählern bestätigten 94,62 Prozent den damals einzigen Bewerber Fritz Link.