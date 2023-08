Frischen Wind gibt es beim CDU-Ortsverband in Immenstaad. Bei Neuwahlen wurde bei der Hauptversammlung am Wochenende das komplette Vorstandsteam ausgewechselt. Den Vorsitz übernimmt Martin Frank von Martina Mohr, die 18 Jahre an der Spitze des Ortsverbands stand. „Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um den Platz freizumachen“, sagte Martina Mohr mit Blick auf die Kommunalwahl im kommenden Jahr. Offen sprach sie über ihre nachgelassene Motivation, sich für die CDU zu engagieren. „Als Mittelständlerin wurden mir viele Steine in den Weg gelegt.“ Dies habe jedoch nichts mit dem Ortsverband zu tun. Den Mitgliedern dankte sie für die Unterstützung in all den Jahren.

Der Bundestagsabgeordnete und CDU-Kreisvorsitzender, Volker Mayer-Lay, sieht nach seinen Worten die Union auf dem richtigen Weg, auch wenn der Ruf der Basis in Berlin nicht immer gehört werde. „Es ist gut, jetzt den Defi auszupacken, um den Herzschlag des Ortsverbands wieder hörbar zu machen“, sagte Mayer-Lay. Aktuell sei er froh, am Bodensee zu sein, sei die Stimmung unter dem Bundesadler in Berlin doch geradezu vergiftet und die Oppositionsarbeit schwierig. „Wir sollten die Wirtschaft wieder auf Kurs bringen und nicht die Klimapolitik vor alles andere setzen“, betont der Bundestagsabgeordnete.

In geheimer Wahl wurde der neue Vorstand fast durchweg einstimmig gewählt. Als stellvertretende Vorsitzende steht Sandra Winkler Martin Frank zur Seite. Kassierer ist Meinrad Schneider, als Schriftführerin wurde Sandra Rauber gewählt, Beisitzer sind Klaus Negrassus und Florian Schwörer.

Die Anregung von Hubert Lehle, wieder mehr Wert auf den politischen Diskurs zu legen, nahm Frank gerne auf. „Wir müssen zurück zu faktenbasierten Werten und Schreihälse in die Verantwortung nehmen.“ Erste Amtshandlung des neuen Vorsitzenden war die Ehrung verdienter Mitglieder: Karl Söhn, Peter Mohr, Max Frank und Heinrich Heger sind teils mehr als 50 Jahre in der CDU.